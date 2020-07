Británie se obává druhé vlny. Zavedení karantény se nebojí

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock prohlásil, že se obává nové vlny pandemie covidu-19 v Evropě a že britská vláda nebude váhat s novým zavedením karanténních opatření, pokud to bude nutné k zastavení šíření nákazy v zemi. Uvedla to agentura Reuters.

"Obávám se druhé vlny. Myslím, že můžeme pozorovat, že se druhá vlna začíná valit napříč Evropou a musíme udělat vše, co můžeme, abychom jí zabránili v dosažení našich břehů, abychom se s ní poprali," řekl ministr v rozhovoru.

Británie minulý týden nařídila 14denní izolaci lidem přijíždějícím ze Španělska. Podle Hancocka však rostou počty nově nakažených i v dalších zemích, kterých se zatím tato britská omezení netýkají. Neuvedl však žádnou jmenovitě, zmínil pouze Francii. "A není to jen Španělsko... ale jsou tu další země, kde také rostou počty případů. A jsme naplno odhodlaní učinit vše, co můžeme, abychom naši zemi ochránili," pokračoval ministr s tím, že by se v příštích dnech mohly ke Španělsku připojit i jiné země.

Zkrácení karantény

Hancock rovněž řekl, že uvažuje o tom, že by zkrátil dobu, po kterou musí lidé přijíždějící ze Španělska pobývat v karanténě, ale že takovou změnu neoznámí v bezprostřední budoucnosti. Britské úřady přitom dnes prodloužily ze sedmi na deset dní období izolace, které vyžadují od Britů se symptomy covidu-19. Britská média nyní spekulují, že by se i karanténa pro osoby přijíždějící ze zemí považovaných Londýnem za rizikové mohla zkrátit právě na deset dní.

"Dokud nebude provedení takové změny naprosto bezpečné, tak ji neučiníme. Nebudeme v tomto ohledu nic měnit několik dalších dní," dodal ministr zdravotnictví s tím, že se nicméně na oznámení změn některých opatření skutečně chystá.

Počet nových případů nákazy v Británii podle Hancocka přestal klesat a je přinejlepším konstantní, za čímž podle něj stojí četnější společenský kontakt po uvolnění restrikcí.