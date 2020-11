Británie si půjčuje rekordní částky. Na vinně je koronavirus

Britská vláda si v říjnu vypůjčila 22,3 miliardy liber (656,8 miliardy korun), což je rekord za jakýkoliv dosavadní říjen. Země se dalším zadlužováním snaží získat peníze na podporu ekonomiky zasažené koronavirovou krizí. Částka za letošní říjen je o 94 procent vyšší než loni v říjnu, ukazují páteční data britského statistického úřadu. Měsíčně se tyto údaje v Británii začaly zveřejňovat v roce 1993, uvedl server BBC.

Na rekordu je i celková vypůjčená částka od ledna do října, která činí 214,9 miliardy liber (6,3 bilionu korun). To je o 369 procent více, než činil objem peněz vypůjčených od ledna do října loňského roku. Veřejný dluh se tak v Británii vyšplhal na 2,077 bilionu liber (61,1 bilionu korun), což je 100,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP) dosaženého v říjnu. V září tento poměr činil 101,2 procenta a byl nejvyšší od finančního roku 1960/1961.

Pomocí půjček se vláda snaží pokrýt mezeru mezi výdaji a částkou, kterou vybere na daních. Částka, kterou si vláda v říjnu vypůjčila, je přesto nižší, než čekali analytici. Na daních vláda v říjnu vybrala 39,7 miliardy liber, což je o 2,7 miliardy liber méně než před rokem.

Dopady pandemie koronaviru na veřejný sektor

Statistický úřad rovněž sdělil, že pandemie způsobená šířením nového koronaviru má na veřejný sektor a jeho financování zásadní dopady. Celková částka, kterou si vláda za celý finanční rok bude muset vypůjčit, by mohla podle odhadů statistického úřadu vystoupit na 372,2 miliardy liber (10,9 bilionu korun). To je nejvyšší objem půjček ve vztahu k velikosti ekonomiky od druhé světové války, upozorňuje agentura Reuters. Fiskální rok v zemi končí v březnu.

Úřad pro rozpočtovou zodpovědnost (OBR) zveřejní své nejnovější odhady vývoje veřejných financí příští týden, kdy ministr Rishi Sunak zveřejní revizi rozpočtových plánů. Milionům lidí ve veřejném sektoru v Británii byly kvůli revizi zmrazeny platy. Podle ministra je potřeba vzít v úvahu, že platy ve veřejném sektoru letos klesly.

Kvůli dopadům koronaviru na ekonomiku jsou nuceny masivně si půjčovat i vlády v jiných zemích. Letošní deficit českého státního rozpočtu by měl po několika úpravách dosáhnout až 500 miliard korun. Česká republika, podobně jako Británie, si ale díky vysokému ratingu stále může půjčovat relativně levně. Mezinárodní ratingová agentura Moody's v říjnu zhoršila hlavní rating Británie na stupeň Aa3, což je stejná úroveň, na které má agentura i rating České republiky.