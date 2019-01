Británie zatkla dvě osoby podezřelé z pašování migrantů

V Británii byli zadrženi dva muži podezřelí z organizování nezákonného pohybu migrantů přes Lamanšský průliv. Britský Národní kriminální úřad (NCA) oznámil, že 33letého Íránce a 24letého Brita zajistil v Manchesteru. S ohledem na probíhající vyšetřování další informace nesdělil.

Britský ministr vnitra Sajid Javid nedávno uvedl, že nárůst počtu migrantů, kteří se snaží z Francie do Británie dostat na loďkách a člunech je "závažným incidentem". Od listopadu se tímto způsobem do země dostalo 239 osob, přičemž za loňský rok jich bylo celkem 539. Z toho 80 procent se do Británie přeplavilo od října.

V rámci společného akčního plánu, na němž se minulý týden dohodly Británie a Francie, byly do vod průlivu převeleny ze Středomoří další dvě lodě z pěti speciálních lodí pohraniční stráže. Zatím tam pracuje jen jedna.

Podle britských úřadů jsou za aktuálním nárůstem počtu migrantů, kteří se na cestu do Británie vydávají na člunech, organizované skupiny pašeráků lidí. Taková cesta je přitom vzhledem k rušné lodní dopravě v Lamanšském průlivu i nevypočitatelnému zimnímu počasí značně nebezpečná.