Britská královna Alžběta II. zemřela, princ Charles se stal králem

Ve věku 96 let dnes (8. 9. 2022 pozn. red.) zemřela britská královna Alžběta II., oznámil Buckinghamský palác. Na sídle britských panovníků v Londýně byla spuštěna vlajka. Alžběta II. byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách. Očekává se prohlášení britské premiéry Liz Trussové, kterou královna do funkce jmenovala teprve v úterý.

"Královna zemřela ve čtvrtek odpoledne pokojně na zámku Balmoral," uvedl Buckinghamský palác. Na půl žerdi byla spuštěna také vlajka na hradu Windsoru, veřejnoprávní stanice BBC zahrála britskou hymnu.

Novým britským králem se stal nejstarší syn Alžběty II., princ Charles. "Dnes zůstane na Balmoralu a v pátek se vrátí do Londýna," informoval královský palác.

Zdravotní stav Alžběty II. se v posledních desítkách hodin zhoršil, její lékaři ve čtvrtek dali najevo, že jsou jím znepokojeni. Následně se za královnou do zámku Balmoral ve Skotsku sjeli členové britské královské rodiny. Ještě v úterý přitom královna plnila pracovní povinnosti při výměně na premiérském postu. Do funkce jmenovala Liz Trussovou poté, co "laskavě" přijala rezignaci Borise Johnsona.

Komentátor BBC o Alžbětě II. prohlásil, že šlo o symbol stability a kontinuity, o jednu z nejznámějších osobností na světě. "Jde o historický okamžik a konec jedné éry," řekl. Podle agentury AP bude mít její smrt "obrovský a nepředvídatelný dopad".