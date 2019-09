Britská novinářka obvinila Johnsona z obtěžování

Britská novinářka Charlotte Edwardesová obvinila premiéra Borise Johnsona, že jí v roce 1999, tedy v době, kdy byl také žurnalistou, pod stolem silně stiskl stehno. Podobně podle ní Johnson obtěžoval i další ženu. Předseda vlády v ponsělí v televizním rozhovoru nařčení odmítl, novinářka odpověděla, že má zjevně lepší paměť než on.

Edwardesová ve svém sloupku v nedělníku The Sunday Times tvrdí, že událost se stala během oběda pořádaného časopisem The Spectator, jehož byl Johnson šéfredaktorem.

"Seděla jsem po Johnsonově pravici. Po jeho levici byla jedna mladá žena, kterou znám. Nalévalo se hodně vína, pilo se hodně vína. Pod stolem jsem cítila Johnsonovu ruku na svém stehně. Stiskl," napsala Edwardesová, která v té době jako mladá novinářka pro The Spectator příležitostně psala články.

Johnson ji podle ní stiskl "vysoko na noze" tak silně, až se napřímila. Po obědě se svěřila ženě po Johnsonově levici, která jí sdělila, že k ní se nynější konzervativní předseda vlády zachoval stejně.

"Toto obvinění je nepravdivé," reagovala v neděli Downing Street. Edwardesová na to na twitteru odpověděla příspěvkem: "Jestli si premiér ten incident nepamatuje, pak je zjevné, že mám lepší paměť nežli on."

Obvinění dnes v televizním rozhovoru odmítl i sám Johnson. Na otázku, zda nevhodně sahal na nohu své podřízené, odpověděl stručně "ne". Když byl následně tázán, zda si podle něj Edwardesová celou věc vymyslela, řekl podle agentury Reuters: "Jen říkám, co jsem řekl, a myslím, že to, co chce veřejnost slyšet, je co děláme pro ně a pro zemi a pro investování do způsobů na sjednocení země."

Premiéra v tomto ohledu podpořil ministr zdravotnictví Matt Hancock i ministr financí Sajid Javid. Hancock nicméně po kritice na své prvotní vyjádření uvedl, že jde o velmi vážnou věc, na kterou nelze reagovat bez znalosti všech podrobností. Edwardesovou prý zná a považuje ji za důvěryhodnou.

Podobně se vyjádřila také bývalá konzervativní ministryně práce a sociálních věcí Amber Ruddová, která nedávno pro nesouhlas s brexitovou politikou strany rezignovala na svou pozici v kabinetu a opustila i konzervativce. Web Politico dnes Edwardesovou označil za jednu z nejuznávanějších novinářek pracujících v britských médiích.

Obvinění ze sexuálního obtěžování zastihlo premiéra Johnsona ve chvíli, kdy poprvé zahajoval účast na výročním sjezdu Konzervativní strany coby její lídr. Britský tisk navíc před týdnem přinesl tvrzení, že Johnson ještě jako starosta Londýna zneužil pozice ve prospěch své známé, americké podnikatelky Jennifer Arcuriové. Ta těžila z finanční podpory metropole a starostu doprovázela na obchodních cestách, ačkoli údajně nesplňovala patřičné podmínky.