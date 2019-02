Britská vláda zmírňuje požadavky ohledně irské pojistky

Britská vláda se chystá zmírnit své požadavky na přepracování takzvané irské pojistky zahrnuté do dohody o vystoupení z Evropské unie. S odvoláním na své zdroje to uvádí vícero médií. Podle agentury Reuters by se Británie mohla spokojit s právně závaznými "ujištěními" místo otevření již podepsané dohody o rozluce s unií.

Taková ujištění už britská premiérka Theresa Mayová požadovala během prosince a ledna, po hlasování dolní komory parlamentu z 29. ledna však ohlásila snahu o změny přímo v textu stanovujícím podmínky odchodu Británie z EU. Hlavní překážkou pro jeho schválení v Dolní sněmovně je část známá jako irská pojistka, která by za určitých okolností Británii i po roce 2020 držela v celní unii s EU. To vadí euroskeptickým poslancům Konzervativní strany, kteří se obávají, že Británie by pak byla dlouhodobě připoutána k unijním strukturám.

Unie ale nová vyjednávání o textu brexitové dohody schváleném v listopadu odmítá. Britská vláda naopak jako možná řešení zmiňuje varianty, které se jí už dříve v Bruselu nepodařilo prosadit, jako je časové omezení platnosti pojistky či možnost jejího jednostranného vypovězení.

"Těch věcí lze potenciálně dosáhnout i beze změn v dohodě o vystoupení," řekl agentuře Reuters o kýžených ústupcích kolem pojistky nejmenovaný britský činitel. Jeden z unijních diplomatů pak uvedl, že pokud se Britům podaří nastolených cílů dosáhnout jinými způsoby, přijmou brexitovou dohodu v její aktuální podobě.

Agentura Bloomberg a deník The Times zároveň s odvoláním na osoby zapojené do vyjednávání uvádějí, že britský ministr pro brexit Stephen Barclay při pondělní schůzce s hlavním unijním vyjednavačem Michelem Barnierem naznačil ochotu britské vlády přijmout vyústění beze změn v "rozvodové" dohodě.

Na toto téma se agentuře Reuters vyjádřil také irský ministr zahraničí Simon Coveney. Podle něj je unie připravena Londýnu poskytnout silnější záruky týkající se dočasné povahy pojistky či jejího zamýšleného uplatnění. Takováto ujištění by mohla přijít cestou deklarací doprovázejících brexitovou dohodu.

Pro tvrdé jádro probrexitových konzervativních poslanců by nicméně takové kroky s největší pravděpodobností nebyly dostatečné vzhledem k podpoře dohody při hlasování. Šest týdnů před plánovaným odchodem Británie z EU se tak stále zvyšuje pravděpodobnost nevyzpytatelného brexitu bez dohody a obě strany se na tento scénář intenzivně připravují.

Stálí zástupci členských zemí EU při Radě Evropské unie podpořili mimořádná opatření, která by v případě brexitu bez dohody umožnila leteckým a silničním dopravcům licencovaným v Británii nadále působit ve zbývajících 27 zemích EU. Rada nyní o návrzích bude jednat s Evropským parlamentem, přičemž udělení práv britským společnostem podmiňuje EU zrcadlovými kroky Británie.

Londýn pak oznámil, že zboží vyrobené či sestavené v EU by bylo v případě neřízeného brexitu určitý čas po 29. březnu uznáváno jako způsobilé k prodeji ve Spojeném království.