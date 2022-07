Britské zdravotnictví čelí bezprecedentní personální krizi, tvrdí zpráva

Společnost se musí naučit s covidem-19 žít. Tuto vlnu epidemie covidu už nelze zastavit. Jediné, co se dá dělat, je omezit její dopady a chránit zdravotnický... více

Vývoj ekonomiky

Do konce roku zdravotní pojišťovny vyčerpají své rezervy, míní Blatný

Do konce letošního roku podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zdravotní pojišťovny vyčerpají své finanční rezervy z minulých let. Řekl to na... více