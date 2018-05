Britský ministr Johnson požaduje vlastní "brexitové" letadlo

Britský ministr zahraničí Boris Johnson není spokojen se způsobem, jakým cestuje po světě, kde vysvětluje pozici Británie po odchodu z Evropské unie. Johnson by proto chtěl vlastní "brexitové" letadlo, které by podle něj důstojněji reprezentovalo jeho zemi. Ministr podle médií dodal, že o letoun by měl zájem pouze v případě, že nebude rozpočet stát "astronomickou" částku.

Šéf britské diplomacie své přání svěřil médiím během pětidenní cesty po jihoamerických zemích, kterou s početným doprovodem úředníků a novinářů absolvuje běžnými komerčními lety. Vysvětlil, že nejde o jeho pohodlnost, ale o reprezentaci.

"My týpci z ministerstva zahraničí jsme tvrdí jako křemen. Nevadí nám přestupy mezi lety, v letadlech i přenocujeme," popsal Johnson podle televize Sky News svůj přístup k létání. Vlastní stroj by mu ale umožnil absolvovat více cest a lépe reprezentovat Británii, jejíž vztahy po vystoupení z EU v současnosti ve světě dojednává.

Ministr zahraničí má příležitostně k dispozici vládní letoun Airbus A330 Voyager, který od roku 2016 přepravuje členy britského kabinetu. Johnson však poznamenal, že kvůli velké vytíženosti tohoto stroje je těžké si jej rezervovat. Letoun, který velmi často používá premiérka Theresa Mayová, britská média překřtila v narážce na nízkonákladové aerolinky na "Thereasy Jet".

Podle deníku Metro však požadavek patrně vyvolá hlasitou kritiku kvůli velkému zatížení státního rozpočtu. Již získání premiérského letadla nebylo nijak snadné, usiloval o něj Tony Blair, jeho nástupce Gordon Brown však plán jako příliš drahý zamítl. Do konce jej dotáhl až předloni předchůdce Mayové David Cameron, který uvolnil z rozpočtu deset milionů liber (290 milionů Kč) na renovaci armádního voyageru.