Britský ministr: Premiér Johnson řídí vládu i z nemocnice

Britský premiér Boris Johnson nakažený koronavirem navzdory hospitalizaci dál řídí vládu a dostává všechny aktuální informace. V rozhovoru s televizní stanicí BBC to v pondělí řekl ministr pro bydlení a místní samosprávu Robert Jenrick. Johnsona v neděli převezli do nemocnice, neboť u něj i po deseti dnech od pozitivního testů na koronavirus přetrvávaly příznaky nemoci covid-19. V nemocnici strávil i pondělní noc.

"Pracuje nesmírně tvrdě, řídí vládu a neustále dostává aktuální informace," řekl BBC Jenrick. "Tak tomu bude i nadále," dodal. Premiér podle ministra zůstává v nemocnici kvůli testům. "Budeme jej ale dál informovat o tom, co se děje, a on bude vládu dál řídit," řekl konzervativní politik. Zároveň odmítl možnost, že by Johnson kvůli svému zdravotnímu stavu mohl dočasně předat své pravomoci někomu jinému. "Očekávám, že bude v Downing Street 10 brzy zpět," dodal s odkazem na sídlo britských premiérů.

Agentura Reuters v pondělí upozornila, že britský ústavní pořádek nedává jasnou odpověď na to, kdo by premiéra v případě potřeby nahradil. "Ještě jsme v takové situaci nebyli, nemuseli jsme o tom z tohoto pohledu ještě uvažovat," uvedla Catherine Haddonová z institutu IfG.

Británie nemá žádného vicepremiéra, který by automaticky přebíral pravomoci předsedy vlády. Úřad vlády nicméně před časem uvedl, že v případě potřeby by Johnsona zastupoval ministr zahraničí Dominic Raab.

Pětapadesátiletý britský premiér oznámil 27. března, že se nakazil koronavirem a pociťuje mírné příznaky nemoci covid-19. Původně chtěl izolaci v jedné z budov v londýnské ulici Downing Street opustit už v pátek, nakonec ale zůstal v karanténě a v neděli byl dokonce převezen do nemocnice. Premiérův mluvčí zdůraznil, že jde o "preventivní krok" a Johnson podstoupí "rutinní testy".

Kromě Johnsona se koronavirem nakazil také ministr zdravotnictví Matt Hancock, který zůstává v domácí izolaci. V sobotu uvedla rovněž premiérova těhotná snoubenka Carrie Symondsová, že poslední týden strávila na lůžku s hlavními příznaky nákazy koronavirem a že už se uzdravuje.

V neděli britské úřady oznámily, že virus SARS-CoV-2 se v zemi potvrdil u 47 806 lidí. Nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje, podlehlo 4934 lidí. Podle ministra Jenricka nyní Británii čeká nejtěžších několik týdnů od počátku epidemie v zemi.

Zdravotní stav premiéra Johnsona je v pondělí spolu s nedělním projevem královny Alžběty II. hlavním tématem titulních stránek britských novin. Například podle listu The Daily Telegraph některým členům kabinetu dělá starosti, že premiér tolik lpí na tom, aby měl dál vše pod kontrolou on, když musí "spát a hodně odpočívat". Bulvární list Daily Mail uvedl, že mluvčí vlády nechce říct, jakým testům se Johnson v nemocnici podrobil. Podle odborníka, kterého list oslovil, ale při nákaze koronavirem hrozí zápal plic, když příznaky nemoci covid-19 přetrvávají tak dlouho, jako u britského premiéra.