Britský ministr vnitra: Trump by se měl soustředit na dění v USA

Americký prezident Donald Trump by měl přestat zasahovat do vnitropolitických otázek Británie a raději by se měl věnovat problémům s násilím ve Spojených státech. Tak v pondělí reagoval britský ministr vnitra Sajid Javid na Trumpův víkendový tweet týkající se série vražd v Londýně. Americký prezident ve svém příspěvku sdílel tweet krajně pravicové komentátorky, která označila britskou metropoli za Londonistán.

Javid v pondělí záležitost komentoval, když stejně jako ostatní uchazeči o post lídra Konzervativní strany - s výjimkou Borise Johnsona - odpovídal na otázky novinářů pokrývajících britskou politickou scénu. "Ano, ten tweet jsem viděl. Myslím, že prezident Trump by se měl držet domácí politiky. Nesluší se, aby vůdce tak skvělé země neustále zasahoval do vnitropolitických otázek jiné země," řekl.

Trump v sobotu opět skrze twitter zaútočil na londýnského starostu Sadiqa Khana, který mu leží v žaludku již delší dobu. "LONDÝN potřebuje co nejrychleji nového starostu. Khan je katastrofa - a bude to jen horší!" napsal. Sdílel přitom příspěvek britské pravicové komentátorky Katie Hopkinsové o několika vraždách, které se o víkendu v Londýně odehrály. "Tohle je Khanův Londonistán," napsala Hopkinsonvá.

"Prezident je oprávněně znepokojen závažným násilím, ale měl by se zajímat o závažné násilí ve vlastní zemi, kde je více než desetkrát častější než ve Spojeném království," uvedl Javid.

Pro Trumpovo počínání na twitteru neměl pochopení ani další z potenciálních lídrů Konzervativní strany a ministr životního prostředí Michael Gove. Podle něj je "vždycky chybou sdílet cokoli, co tweetuje Katie Hopkinsová". Naopak šéf britské diplomacie Jeremy Hunt uvedl, že ačkoli nesouhlasí s Trumpovou volbou slov, "na 150 procent" se ztotožňuje s celkovým vyzněním jeho výroku.

Na polemiku reagovala i kancelář končící premiérky Theresy Mayové. "Premiérka by nikdy nesdílela tweet Katie Hopkinsové, ani by nepoužila taková slova," citovala mluvčího Mayové agentura Reuters. Downing Street předtím uvedla, že samotné Trumpovo sdělení nebude kritizovat, neboť jde o "záležitost pro Spojené státy" a britští politici dění v USA komentují také.

Web Politico připomíná, že Hopkinsová je považována za kontroverzní postavu například kvůli výrokům o afrických migrantech směřujících do Evropy, které v minulosti přirovnala ke švábům. Po dva roky starém bombovém útoku v Manchesteru zase na twitteru volala po "konečném řešení" ohledně muslimů žijících v Británii.