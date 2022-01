Britský premiér Johnson čelí pokusu vlastních poslanců zbavit ho funkce

Britský konzervativní premiér Boris Johnson čelí sílící vzpouře poslanců vlastní Konzervativní strany kvůli večírkům v premiérském sídle na Downing Street během koronavirových uzávěr. Podle médií se stranickému výboru hromadily dopisy potřebné k vyvolání hlasování o nedůvěře v lídra, při interpelacích v parlamentu ve středu tlak na Johnsona zvýšil exministr David Davis, který premiéra přímo vyzval k rezignaci. Jiný poslanec přeběhl od konzervativců k opozičním labouristům.

Johnson, který se dostal do nejvyšší funkce se slibem dokončit brexit, získal v roce 2019 v předčasných volbách 365 z celkových 650 křesel v Dolní sněmovně. To pro konzervativce představovalo nejvýraznější parlamentní většinu od vítězství Margaret Thatcherové v roce 1987. Nyní je ale Johnsonovo premiérství v ohrožení po sérii odhalení o večírcích v jeho sídle během loňských a předloňských lockdownů.

Aby bylo možné zpochybnit jeho postavení lídra strany, musí 54 z 359 konzervativních poslanců napsat předsedovi poslaneckého klubu konzervativců známého jako Výbor 1922 dopis o vyslovení nedůvěry. Tento krok plánovalo učinit nejméně 20 poslanců, kteří získali mandát v posledních parlamentních volbách, uvedl list The Daily Telegraph. Ve středu podle jeho informací dopis odevzdalo 11 zákonodárců.

"Skupina poslanců z roku 2019 napíše dopisy, aby se pokusila dosáhnout hranice 54 zákonodárců pro zahájení hlasování," uvedla zase politická redaktorka BBC Laura Kuenssbergová. Podle ní se jim možná podaří tohoto čísla dosáhnout. Analýza britského deníku The Times ukázala, že předsedu vlády kritizovalo kvůli večírkům 58 poslanců. Dopisy jsou nicméně důvěrné a předseda Výboru 1922 je jedinou osobou, která ví, kolik zákonodárců je skutečně napsalo.

Skandál označovaný jako Partygate trvá už několik týdnů, v posledních dnech se ovšem stupňuje kvůli zprávám o "zahradní slavnosti" z 20. května 2020, které se údajně účastnil i sám premiér. Johnson se za sešlosti v době přísných protiepidemických restrikcí opakovaně omluvil a uvedl, že o mnoha z nich nevěděl. Zmíněné setkání na zahradě Downing Street prý považoval za pracovní.

Za jeho přístup jej při středečních interpelacích zkritizoval někdejší předseda Konzervativní strany či ministr pro brexit Davis. "Od svých lídrů očekávám, že budou nést zodpovědnost za kroky, které činí," řekl. Následně Johnsonovi připomenul slova, která v roce 1940 adresoval tehdejší poslanec Leo Amery končícímu premiérovi Nevillu Chamberlainovi: "Ve jménu Božím, jděte."

Těsně předtím oznámil poslanec Christian Wakeford, že odchází k opoziční Labouristické straně, přičemž označil chování premiéra za ostudné. Vyzval ho, aby rezignoval na funkci předsedy vlády.

Johnson ve středu před poslanci prohlásil, že z funkce neodstoupí. Znovu vyzval, aby počkali na výsledek vyšetřování, které vede úřednice Sue Grayová. Kdy budou její zjištění o možném porušování karanténních opatření v premiérském sídle zveřejněna, není jasné. Johnson ve středu nicméně naznačil, že by to mohlo být příští týden.

Pokud by večírky v době koronavirových uzávěr vedly k pádu současného premiéra, znamenalo by to další mimořádný zvrat v téměř 12 letech bouřlivého vládnutí Konzervativní strany. To zahrnovalo mimo jiné odchod Británie z Evropské unie, referendum o nezávislosti Skotska a řadu voleb, z nichž některé byly předčasné. Spojené království by se po svržení Johnsona ocitlo na dlouhé měsíce v nejistotě v době, kdy Západ hledá odpověď na ruské manévry u Ukrajiny a kdy se pátá největší ekonomika světa potýká s největší inflací za posledních 30 let.