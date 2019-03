Britští poslanci budou hlasovat o dodatcích. Týkají se i odkladu

Britští poslanci by mohli v rámci hlasování o vládním návrhu na odklad odchodu Británie z Evropské unie hlasovat až o čtyřech dodatcích, které z předložených návrhů vybral předseda Dolní sněmovny John Bercow. Jeden z dodatků požaduje odložení termínu brexitu za účelem uspořádání nového referenda. Dodatek, který požadoval vyloučení druhého lidového hlasování, Bercow nepřipustil.

Předseda Dolní sněmovny oznámil výběr dodatků, o kterých umožní poslancům hlasovat, na počátku debaty o odkladu termínu brexitu. Podle dosavadních plánů by měla Británie opustit EU 29. března. Ve čtvrtek by měla ale Dolní sněmovna hlasovat o návrhu, na základě kterého by vláda musela požádat evropskou sedmadvacítku o jeho odklad.

Pokud by Dolní sněmovna schválila dohodu vyjednanou premiérkou Mayovou, požádala by vláda o odklad do 30. června. Podle britských médií by se premiérka mohla pokusit předložit příští týden svou brexitovou dohodu k již třetímu hlasování.

Bercow vybral k hlasování čtyři dodatky. Jeden z nich, který předložili odpůrci brexitu, vyzývá k odkladu termínu odchodu z EU za účelem uspořádání druhého referenda. Další dodatek by v případě schválení umožnil poslancům vzít do vlastních rukou program své schůze příští středu, a pokusit se na ní najít východisko ze současného patu. Třetí dodatek požaduje odklad brexitu, aby se vyloučil odchod z EU bez dohody. Cílem čtvrtého dodatku je zakázat vládě, aby předložila svou brexitovou dohodu k třetímu hlasování.

Pokud by poslanci schválili první ze jmenovaných dodatků, o druhém a třetím by se již nehlasovalo. Pokud by byl schválen druhý, nehlasovalo by se o třetím. Hlasovat se začne v 18.00 SEČ.