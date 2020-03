Bulharsko upustilo přehradu, ztíží migraci na řecké hranici

Bulharsko na žádost Řecka začalo v pondělí z přehradní soustavy pouštět více vody do přítoku řeky Evros, aby ztížilo ilegální přechody migrantů z Turecka do Řecka. Informoval o tom v úterý server Greek Reporter. Řeka Evros tvoří velkou část hranice mezi Řeckem a Tureckem, kde se v posledních dvou týdnech shromáždilo několik tisíc migrantů ve snaze dostat se do EU.

Běženci začali k řecké hranici přicházet od konce února, kdy turecká vláda oznámila, že už jim nebude bránit v odchodu. U turecko-bulharské hranice se přitom velké davy migrantů nevytvářely. Atény v reakci posílily hlídky na hranici, kde řečtí policisté v prvním březnovém týdnu zabránili denně v ilegálním přechodu několika tisícům migrantů.

Řecká vláda také oznámila, že postaví na severu země uzavřené migrační centrum pro ty, jimž se od 1. března podařilo a ještě podaří přes hranici dostat, a posléze chce tyto migranty co nejdříve deportovat. Atény také na měsíc pozastavily příjem žádostí o azyl od lidí, kteří řeckou hranici překročí nelegálně.

Výstavba střediska pro migranty na severu Řecka nedaleko bulharských hranic se ale nelíbí bulharské vládě. "Zařízení pro ilegální migranty na řecké straně poblíž našich hranic vytvoří situaci zvýšeného napětí. Je to absurdní nápad a není to čin dobrého souseda," napsal na facebooku bulharský ministr obrany Krasimir Karakačanov, jehož v úterý citoval řecký deník Kathimerini.

V úterý na řecko-turecké hranici panoval podle agentury DPA "napjatý klid" a migranti se hraniční plot či řeku pokoušeli překonat jen ojediněle. Od pondělního do úterního rána zabránily podle řeckých médií bezpečnostní složky v nelegálním překročení hranic asi tisícovce lidí. Relativního klidu Řekové využívají k tomu, aby opravili poškozený plot u přechodu Pazarkule/Kastanies. Ten prostříhali migranti nůžkami, podle zpráv reportérů z místa jim potřebné nástroje poskytovali sami turečtí policisté.