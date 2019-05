Bývalý Blairův poradce nevolil labouristy. Strana ho vyloučila

Britská Labouristická strana vyloučila ze svých řad Alastaira Campbella, který působil jako komunikační stratég někdejšího premiéra Tonyho Blaira, za to, že v evropských volbách dal svůj hlas Liberálním demokratům. Podle stranických pravidel je toto s členstvím neslučitelné, řekl britským médiím mluvčí hlavní opoziční strany. Krok vyvolal kritiku kvůli údajně laxnímu přístupu strany k prohřeškům jiných osob.

Campbell v současné době nezastává žádnou volenou funkci, avšak je výraznou tváří hnutí požadujícího nové referendum týkající se brexitu. V noci na pondělí během volebního přenosu televize BBC prozradil, že nehlasoval pro labouristy, nýbrž pro Liberální demokraty, kteří se netají cílem zastavit odchod Británie z Evropské unie.

"Jsem a vždy budu labourista. Volil jsem Liberální demokraty, aniž bych to předem oznamoval, ve snaze přesvědčit labouristy, aby udělali správnou věc pro zemi a stranu," napsal v úterý Campbell na twitter. Uvedl, že zpráva o vyloučení v něm vyvolala smutek a zklamání, obzvláště ve chvíli, kdy se vedení strany patrně "posouvá v otázce brexitu do správné polohy".

1. Sad and disappointed to receive email expelling me from @uklabour - particularly on a day leadership finally seems to be moving to the right place on Brexit, not least thanks to tactical voting by party members, including MPs, councillors and peers who back @peoplesvote_uk .