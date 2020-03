Bývalý kněz Preynat jde za zneužívání chlapců za mříže

Soud ve Francii v pondělí poslal na pět let do vězení někdejšího kněze a bývalého katechetu skautů Bernarda Preynata, který zneužil desítky chlapců. Informovala o tom agentura AFP. Trest je výrazně nižší než prokuraturou požadovaných nejméně osm let.

Pětasedmdesátiletý Preynat se v lednu při procesu přiznal, že chlapce "hladil". Řekl rovněž, že si nevzpomíná, kolik chlapců přesně zneužil. Odhadl ale, že nejméně 75. Sexuální zneužívání, o kterém oběti hovořily, se odehrávalo v letech 1971 až 1991. Případy ze 70. a 80. let už nelze vzhledem k časové prodlevě trestně stíhat, uvedla AP. Chlapcům bylo v době zneužívání od sedmi do 14 let. Obvinění proti Preynatovi se na veřejnosti objevila až v roce 2015.

Preynat dříve uvedl, že jej roky kryli církevní činitelé včetně bývalého lyonského arcibiskupa Philippa Barbarina. Ten sám čelil obvinění, že zatajoval sexuální zneužívání nezletilých jiným duchovním, soud ho ale na konci ledna obvinění zprostil.