Bývalý německý ministr usvědčený z plagiátorství získal doktorát

Někdejší německý ministr obrany Karl-Theodor zu Guttenberg, který v roce 2011 kvůli plagiátorské aféře přišel o doktorský titul i o vládní post, obhájil novou disertační práci. Ve čtvrtečním vydání to napsal deník Bild, podle kterého zu Guttenberg, o němž se ve své době hovořilo jako o možném nástupci kancléřky Angely Merkelové, nový doktorát složil na univerzitě v jihoanglickém Southamptonu. Informaci následně zu Guttenberg potvrdil a uvedl, že obhajoba pro něj měla osobní význam.

Kdysi velmi populární bavorský politik, kterému média předpovídala hvězdou politickou kariéru, se po demisi stáhl do soukromí a posléze se přestěhoval do USA. Čas od času se nicméně objevily spekulace, že se zu Guttenberg chystá do politiky vrátit. Médiím skupiny Funke ale zu Guttenberg řekl, že doktorát neobhajoval kvůli veřejnosti a už vůbec ne kvůli politickému návratu, o který nestojí.

"Bylo to z velmi osobních důvodů. Proto k tomu už nic více nebudu říkat. Snad jen, že jsem velmi vděčný za druhou šanci," řekl zu Guttenberg.

Titul doktora práv získal původně v roce 2007 na univerzitě v Bayreuthu za práci na téma vývoj ústavy a ústavních smluv v USA a EU. O čtyři roky později se však ukázalo, že práci z velké části opsal z jiných studií, aniž je citoval v poznámkách. V té době suverénně nejpopulárnější ministr v Německu se ocitl pod velkým tlakem politiků i akademické obce, kvůli němuž nejprve rezignoval na svůj titul a později i na křeslo ve vládě a v parlamentu. Čelil také vyšetřování kvůli podezření z porušování autorských práv, státní zastupitelství ale kauzu zastavilo.