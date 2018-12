Bývalý poradce i po odchodu z funkce komunikoval s Macronem

Bývalý bezpečnostní poradce francouzského prezidenta Alexandre Benalla prohlásil, že si i po svém propuštění z Elysejského paláce pravidelně vyměňoval názory s Emmanuelem Macronem prostřednictvím aplikace Telegram. Důkazy o tom si podle svých slov uschoval ve svém mobilním telefonu. Elysejský palác podle agentury AFP ujišťoval, že neudržuje žádný kontakt s Benallou od jeho propuštění letos v létě poté, co začal být vyšetřován kvůli násilí spáchanému během prvomájové demonstrace v Paříži.

"To bude velice těžké popřít, protože všechna komunikace je v mém mobilním telefonu," uvedl Benalla v rozhovoru, který v noci na pondělí zveřejnil zpravodajský server Mediapart. "Vyměňujeme si názory na různá témata. Často je to ve stylu 'jak to vidíš?'. Může se týkat (protestního hnutí) žlutých vest nebo různých úvah či otázek bezpečnosti," poznamenal s tím, že podobně komunikoval se šéfem státu v dobách, kdy býval Macronovým důvěrníkem.

Dodal, že pravidelně komunikuje i s jinými členy prezidentova týmu, a to přinejmenším do nedávného odhalení, že při svých podnikatelských cestách do Afriky používal diplomatický pas. "Spojení se tím přerušilo," uvedl. Tvrdil také, že o svých cestách do Afriky, kde se setkal s řadou vedoucích představitelů, informoval prezidenta či jeho okolí. Elysejský palác minulý týden tvrdil, že Benalla nebyl jeho emisarem.

"Jsem mimo, ale přeji (Macronovi) jen dobré. Mohl bych prásknout dveřmi a přejít k jiným věcem. Ale pokračovali se žádostmi, tak jsem odpovídal," tvrdil Benalla. "Štvalo to některé lidi, kteří jsou mocní a kteří dělají, jako by prezident nebyl svéprávný. Příšerně mu škodí," dodal.

Benalla v neděli přiznal, že i po odchodu z funkce v Elysejském paláci používal diplomatické pasy "pro své osobní pohodlí", aby snáze prošel kontrolami na letištích. Zároveň slíbil, že je v příštích dnech vrátí.

Nové dějství Benallovy aféry znovu otřáslo prezidentovou pozicí, již tak oslabenou protesty žlutých vest. Benalla kvůli používání diplomatických pasů po odchodu z funkce čelí vyšetřování pro podezření ze zneužití důvěry a zneužití úředních dokumentů.

Benalla se do hledáčku francouzských médií dostal letos v létě, kdy byly zveřejněny záběry z prvomájové demonstrace. Byl na akci pozván policií jako pozorovatel, avšak podle kamerových snímků se aktivně zapojil do policejního zásahu. Kamera jej zachytila, jak v civilním oblečení, ale s policejní helmou na hlavě účastníky demonstrace bije.

Macron následně čelil kritice především kvůli způsobu, jak na Benallovo chování reagoval. Podle opozice jej totiž nepotrestal dostatečně a až pod nátlakem po zveřejnění záběrů v médiích jej ze svých služeb propustil. Bývalý Macronův spolupracovník byl mezitím obviněn z násilností, rušení policejního zásahu a z neoprávněného nošení odznaků státní moci.