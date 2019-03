Čaputová ovládla první kolo. V druhém ji vyzve Šefčovič

První kolo slovenských prezidentských voleb jasně vyhrála právnička Zuzana Čaputová. V druhém kole hlasování se 30. března střetne s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem. Vyplývá to z předběžných výsledků oznámených statistickým úřadem po sečtení hlasů ze všech okrsků. Čaputová získala v sobotních volbách 40,57 procenta hlasů, Šefčoviče podpořilo 18,66 procenta voličů. Volební účast dosáhla podle upřesněných údajů 48,74 procenta. Vyhlášení oficiálních výsledků prvního kola hlasování se podle slovenské televize TA3 očekává v neděli v poledne.

Třetí místo obsadil soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin s 14,3 procenty a čtvrté s 10,4 procenty šéf krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba. Na páté příčce je bývalý předseda parlamentu František Mikloško s 5,7 procenta a na šesté šéf vládní strany Most-Híd Béla Bugár s 3,1 procenta hlasů.

Asi hodinu po půlnoci předstoupila Čaputová před média se závěrečným projevem. Poblahopřála Šefčovičovi k postupu do druhého kola voleb a zopakovala, že je ráda, že se jejím protikandidátem stane člověk, který nepředstavuje extrémní názory. "Jsem ráda, že nebudeme muset, on ani já, čelit extrému," řekla právnička, která by se mohla stát první ženou v prezidentské funkci na Slovensku.

Na otázku, jaký je rozdíl mezi ní a Šefčovičem, řekla, že jde především o to, jak se dívají na současný stav společnosti. "K této nabídce jsem přistoupila s určitým názorem na současný stav na Slovensku. Obsahuje příklady kauz a příběhů, z nichž některé souvisí se stranou Směr. Co považuji za důležité, je kritický pohled na aktuální situaci na Slovensku a vyvozování zodpovědnosti," podotkla.

Čaputová již dříve prohlásila, že výsledky voleb odrážejí volání lidí po změně v reakci na loňskou vraždu novináře Jána Kuciaka. Vražda Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, z níž policie obvinila pět osob včetně kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera, před rokem vyvolala v zemi největší demonstrace od pádu komunismu v roce 1989.

Stejné šance

Shromáždění se proměnila v mítinky proti tehdejší vládě premiéra Roberta Fica, který v zájmu řešení politické krize rezignoval na funkci premiéra. Ficova strana Směr-sociální demokracie v prezidentských volbách podporuje eurokomisaře Šefčoviče, který bude soupeřem Čaputové v druhém kole hlasování.

Šefčovič, který skončil za Čaputovou s výrazným odstupem, ve svém projevu zdůraznil, že v druhém kole mají oba kandidáti stejné šance. "Ráno, po sečtení všech hlasů, začínáme zase od začátku," řekl.

Prohlásil také, že následující dny ukážou, že jsou on a jeho soupeřka velmi odlišní. "Určitě nechci bojovat proti zlu, jak je prezentované protistranou. Nechci dělit lidi na dobré a zlé, slušné a neslušné. Chci být prezidentem všech lidí na Slovensku," řekl.

Čaputová v reakci na to opáčila, že pod zlem má na mysli negativní společenské jevy, jako je korupce, zneužívání moci a nevyvozování odpovědnosti, nikoli nějakého člověka či skupinu obyvatel.

Šefčovič ve svém projevu rovněž připomněl, že má velké politické zkušenosti. Ty naopak Čaputové chybí. Opět se také přihlásil ke křesťanským a tradičním hodnotám, které v kampani opakovaně zdůrazňoval v protikladu k liberálním postojům Čaputové. Právnička kupříkladu podporuje možnost adopce dětí homosexuálními páry, ačkoli katolické Slovensko dosud nezavedlo ani registrovaná partnerství osob stejného pohlaví.

Podle volební komise by už v prvním kole byl zvolen prezidentem nejúspěšnější kandidát jen v případě, že by získal více než polovinu hlasů z celkového počtu registrovaných voličů. To se i s ohledem na volební účast neočekávalo.