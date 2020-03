Čaputová v Hodoníně uctila Masaryka, v Brně se zúčastní slavnostního ceremoniálu

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v úterý v Hodoníně uctila položením věnce památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, od jehož narození o víkendu uplynulo 170 let. Je to jeden z největších státníků v naší historii, řekla novinářům. Z Hodoníka pokračovala do Brna, kde ji před radnicí přivítala asi stovka příznivců.



Čaputovou u pomníku Masaryka vítalo potleskem asi 150 lidí, přivítal ji starosta města Libor Střecha (Pro Hodonín). Zdržela se do deseti minut. O Masarykovi prezidentka řekla, že to je jeden z největších státníků ve společné historii. "Je to spoluzakladatel naší i slovenské státnosti. Je to velmi inspirující osobnost, i pro mne samotnou při výkonu mého mandátu," řekla novinářům Čaputová.

Prezidentka se v Hodoníně zastavila na cestě do Brna, jež dnes navštíví poprvé ve funkci hlavy státu. Na radnici se setká s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou (ODS), potom navštíví Ústavní soud, který odpoledne pořádá slavnostní shromáždění ke 100. výročí přijetí československé ústavy.

Shromáždění před radnicí svolal spolek Společně Brno. Lidé drželi v rukou červená srdce, jeden mával vlajkou Evropské unie. Na některých srdcích bylo napsáno Čaputová, další lidé měli nápis "Lúbime ťa, Zuzana".

Zástupci spolku předali Čaputové kytku s dopisem, prezidentka se potom šla s lidmi krátce přivítat.

Na jihu Moravy ale Čaputová byla i dříve. "Je to moje první návštěva ve funkci, ale Jihomoravský kraj poznám poměrně dobře, protože je to velmi blízko mého bydliště a velmi ráda jsem sem jezdila za kulturními památkami a nebo při jiných příležitostech," uvedla Čaputová.

Prezidentka byla na první oficiální návštěvě Česka loni v červnu. Zahájila ji na Pražském hradě, kde ji uvítal s vojenskými poctami český prezident Miloš Zeman. Brno ještě oficiálně nenavštívila. Loni v lednu ve městě byl slovenský prezident Andrej Kiska. Převzal velkou zlatou medaili Masarykovy univerzity a v projevu varoval před populismem, šířením nenávisti a nedůvěry ve stát.

Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Zemřel 14. září 1937 v Lánech. Prezidentem byl v letech 1918 až 1935.