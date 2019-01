Část europoslanců v dopise žádá Brity, aby si brexit rozmysleli

Část evropských poslanců se podepsala pod dopis adresovaný všem britským občanům a vyzývá je v něm, aby si své rozhodnutí opustit Evropskou unii ještě rozmysleli, a vyhnuli se tak hrozící katastrofě spojené s brexitem. Emotivně laděný vzkaz naformuloval rakouský europoslanec Josef Weidenholzer ze sociálnědemokratické frakce a podpis pod něj připojilo 129 jeho kolegů napříč politickým spektrem. Z českých zástupců v Evropském parlamentu (EP) se připojil sociální demokrat Pavel Poc, napsal server Independent.

"Zdráháme se vměšovat do vašich domácích politických záležitostí, ale nemohli jsme si nevšimnout, že výzkumy veřejného mínění ukazují, že rostoucí počet voličů si přeje možnost znovu zvážit rozhodnutí o brexitu, a to zejména s ohledem na to, že brexit se nyní jeví úplně jinak než v kampani jeho zastánců před třemi lety," vzkázali europoslanci. Ti také uvedli, že by změnu názoru Britů ohledně dalšího setrvání v bloku "vřele uvítali" a slíbili, že by pak rádi spolupracovali na potřebných reformách EU.

"Žádáme vás, abyste si odchod z unie rozmysleli v zájmu další generace mladých lidí, Britů i Evropanů, kteří jinak přijdou o příležitost žít, mít se rádi a pracovat spolu. Brexit oslabí nás všechny," stojí dále v dopise.

Z význačných členů europarlamentu svůj podpis připojili například předseda frakce socialistů a demokratů Udo Bullmann, šéf frakce Zelených Philippe Lamberts nebo německý křesťanský demokrat Elmar Brok.

Britští voliči rozhodli o vystoupení své země z EU v referendu v roce 2016. Od té doby tamní vláda s Bruselem vyjednávala dohodu o podmínkách odchodu, který by se měl uskutečnit letos 29. března. Dohoda, kterou schválily členské státy unie i britská vláda, ale zatím nezískala potřebný souhlas britského parlamentu. Ten by o ní měl hlasovat už v úterý, očekává se však, že ji neschválí. Pokud se tak skutečně stane, není jasné, co bude dál. Jednou z možností je, že Británie odejde z EU neuspořádaně bez platné rozvodové dohody, další variantou je odklad termínu brexitu.