CDU bude jednat o migrační politice, zúčastní se i Merkelová?

Německá vládní Křesťanskodemokratická unie (CDU) v únoru uspořádá dvoudenní zasedání, na němž se bude znovu zabývat migrační politikou uplynulých let. Podle informací deníku Die Welt se ho ale nejspíš nezúčastní kancléřka a bývalá šéfka CDU Angela Merkelová, která byla přitom hlavní strůjkyní původně otevřené migrační politiky.

Merkelovou na konci loňského roku v čele křesťanských demokratů po více než 18 letech nahradila někdejší sárská premiérka Annegret Krampová-Karrenbauerová, která už před svým zvolením spolustraníkům slíbila, že podobné setkání k tématu azylové a uprchlické politiky uspořádá.

Příznivci migrační politiky Merkelové i její odpůrci by si na něm měli jednou provždy vyříkat své rozdílné názory, aby stranu rozpory do budoucna nezatěžovaly. Krampová-Karrenbauerová očekává, že se bude debatovat mimo jiné o září 2015, kdy Merkelová a jí nejbližší politici rozhodli, že Německo neuzavře uprchlíkům své hranice. Tento krok, který výrazně přispěl k tomu, že do spolkové republiky od té doby přišlo kolem 1,5 milionu běženců, do značné míry rozdělil německou veřejnost a přispěl k vzestupu protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD).

Merkelová v minulosti opakovaně hovořila o tom, že je důležité se v uprchlické politice dívat dopředu, nikoli do minulosti. I proto se očekává, že se únorových debat nezúčastní.