Čečence podezřelého z příprav útoku poslal německý soud do vazby

Soudce německého nejvyššího soudu v Karlsruhe poslal do vazby jedenatřicetiletého Čečence, který čelí podezření z přípravy bombového útoku. Informovalo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Muže, který ve svém berlínském bytě v minulosti uskladnil velké množství výbušnin, zatkla policie ve středu.

Magomed-Ali C., který má ruské státní občanství, podle úřadů v roce 2016 ve svém bytě uskladnil velké množství výbušného peroxidu acetonu (TATP). Zradikalizovaný islamista chtěl podle vyšetřovatelů ve spolupráci s komplicem Clémentem B. vyrobit výbušné zařízení a odpálit ho na dosud neznámém místě v Německu tak, aby způsobil co největší škody. Plány dvojice však tehdy překazila policie, která se Magomeda-Aliho přišla do jeho bytu dotazovat.

Z obavy, že policie brzy výbušniny objeví, se pak dvojice mužů rozdělila. Magomed-Ali C. zůstal v Berlíně a Clément B. odjel do Francie, kde byl loni 18. dubna zatčen. Policie přitom objevila tři kila TATP, které s dalším komplicem vyrobil na jaře 2017. Kam se poděly starší výbušniny z berlínského bytu, zatím není jasné.

Jasno ale už vyšetřovatelé mají o tom, že Clément B. byl minulosti v kontaktu s Tunisanem Anisem Amrim, který při útoku nákladním autem na vánočním trhu v Berlíně v prosinci 2016 zabil 12 lidí. Kontakt na Clémenta B. se totiž našel v Amriho telefonu. Magomed-Ali C. se zase s Amrim mohl setkat v berlínské mešitě, kterou oba navštěvovali. O tom, že by dvojice radikálů s Amrim spolupracovala na přípravě útoků, ale vyšetřovatelé informace nemají.