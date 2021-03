Česko nepokročilo dost ve snižování rozdílu v platech mužů a žen

Česká republika nedodržuje při odměňování mužů a žen Evropskou sociální chartu. Ve své nejnovější zprávě to uvádí Evropský výbor pro sociální práva (ECSR) při Radě Evropy. Výbor dospěl k závěru, že Česko neučinilo dostatečný pokrok ve snižování rozdílu v platech mezi oběma pohlavími.

Podle evropského statistického úřadu Eurostat, na nějž se výbor odvolává, činil v roce 2015 rozdíl v platech mužů a žen v České republice 22,5 procenta, v roce 2016 to bylo 21,5 procenta, v roce 2017 činil 21,1 procenta a v roce 2018 klesl na 20,1 procenta. Mzdový rozdíl tak zůstal v České republice po celé sledované období podstatně vyšší, než byl průměr 28 zemí Evropské unie v roce 2018. Činil tehdy 15 procent.

V uvedeném období se propast mezi výší platů obou pohlaví celkově snížila o 2,4 procenta a stále klesá, ovšem velmi pomalým tempem, podotkl Evropský výbor pro sociální práva. Povinnost České republiky dosáhnout výrazného pokroku ve snižování rozdílu mezi platy mužů a žen tedy nebyla podle výboru splněna.

Ženy v Česku vydělávají dlouhodobě v průměru o pětinu méně. Důvodem je hlavně to, že pracují v méně placených oborech a na nižších postech. Dopad na částku má i mateřství. Nižší výdělek pobírá podle průzkumů ale řada žen i v případě, že dělají stejnou práci jako jejich mužští kolegové.

Evropský výbor pro sociální práva žádá, aby Česká republika v příští zprávě informovala o konkrétních opatřeních, která zavedla na podporu rovnosti pohlaví, na překonání genderové segregace na pracovním trhu a na snížení rozdílu mezi platy mužů a žen. Česko v další zprávě musí rovněž poskytnout informace o míře zaměstnanosti mužů a žen a o rozdílech v platech za jednotlivé roky.

Výbor v této souvislosti upozorňuje, že podle Evropské komise (EK) účast žen na pracovním trhu po porodu klesá. V České republice byl v roce 2017 rozdíl mezi zaměstnaností žen, které mají dítě mladší šesti let, a bezdětných žen největší v celé Evropské unii, a sice 48,3 procenta. Také opatření na podporu žen, zvláště pak těch pečujících o malé děti, by měla Česká republika zahrnout do své příští zprávy.

Evropská sociální charta je mezinárodní úmluva o sociálních a hospodářských právech. Československo ji podepsalo v květnu 1992, závazky pak převzala Česká republika. Na plnění dohlíží ECSR. Tvoří ho 15 členů. Volí je výbor ministrů Rady Evropy, a to na šest let.