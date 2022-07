Členské státy EU se dohodly na pravidlech pro omezení spotřeby plynu

Členské státy Evropské unie se shodly na plánu, který má omezit spotřebu zemního plynu a stanovit podmínky pro vyhlašování plynové nouze. Informovala o tom v úterý agentura DPA s odvoláním na nejmenované diplomatické zdroje. Plán má snížit riziko plynoucí z možného úplného přerušení dodávek ruského plynu do EU. Dohodu by měly na svém úterním mimořádném jednání schválit ministři energetiky.

Unijní exekutiva navrhla, aby členské země sedmadvacítky kvůli očekávanému výpadku dodávek z Ruska omezily od srpna do března spotřebu plynu o 15 procent proti průměru z minulých pěti let. Tento cíl by měl být dobrovolný, Brusel by však podle návrhu mohl po konzultaci s členskými zeměmi vyhlásit stav plynové nouze, a učinit tak snížení spotřeby v celé EU povinným.

Výsledný kompromis obsahuje oproti původnímu návrhu EK podstatně více výjimek a zpřísňuje také podmínky, za nichž mohou být státům uloženy povinné úspory. Stav plynové nouze má vymáhat pouze Rada EU - tedy zástupci členských států - nikoliv samotná Komise, jak předpokládal původní plán.

Během konzultací stálých zástupců členských států se ukázalo, že velká část zemí považuje solidaritu při zacházení s potenciálně nedostatkovým plynem za nesmírně důležitou a chce plynem šetřit. Kromě Maďarska vyjádřily v poslední době zásadní výhrady pouze tři další členské státy, uvedla DPA.

Dohodu by v úterý měli formálně odsouhlasit ministři energetiky členských zemí na mimořádné schůzce, kterou svolal český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Pro přijetí plánu je zapotřebí kvalifikované většiny členských států EU a podle DPA je pravděpodobné, že návrh bude schválen.