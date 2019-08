Co chystá brexitový stratég Boris Johnson?

Kritici brexitové strategie britské vlády hodlají po ohlášeném přerušení zasedání parlamentu zmobilizovat své síly už příští týden, tedy ihned po návratu britských zákonodárců z letních prázdnin. Budou ale mít jen několik dní na to prosadit zákon proti brexitu bez dohody, případně se pokusit vládu premiéra Borise Johnsona svrhnout. Ministerský předseda a jeho tým navíc podle médií zvažují i řadu dalších úhybných manévrů, aby Británie mohla 31. října odejít z Evropské unie případně i bez brexitové dohody.

Lídr opozičních labouristů ve čtvrtek potvrdil, že snaha vyloučit brexit bez dohody začne příští úterý. Deník The Times či web Politico uvádějí, že cesta povede nejspíše přes vyvolání mimořádné debaty. Za pomoci předsedy Dolní sněmovny Johna Bercowa, který ve středu rozhodnutí zablokovat parlament důrazně kritizoval, by si odpůrci Johnsonova plánu na konci této debaty mohli hlasováním vyhradit prostor v agendě na projednání nevládního návrhu zákona ohledně brexitu bez dohody. Ten by pak musel v mimořádně krátkém čase projít celým legislativním procesem.

Tento plán může narazit na několika úrovních, zejména kvůli časové tísni. Pokud zákon neprojde před ukončením parlamentní schůze, což může nastat už 9. září, návrh zanikne a musel by být po zahájení nové schůze předložen znovu. Vláda přitom podle médií plánuje obstrukce pro případné projednávání návrhu ve Sněmovně lordů. Ani zde však její možnosti nekončí.

"Zaprvé, pokud by zákon poskytoval jakýkoli manévrovací prostor, premiér jej využije. Například uloží-li mu pouze, aby o prodloužení (brexitové lhůty) požádal, pak by tak učinil, ale následně by jakoukoli nabídku unijní sedmadvacítky odmítl," píší The Times. Podle webu BuzzFeed News jsou ve hře i extrémnější kroky, tedy že by Johnson zákon schválený rebely zcela ignoroval nebo by doporučil královně Alžbětě II., aby jakýkoli odklad brexitu nepotvrdila.

Opoziční protiútok

Podle deníku Financial Times je Johnson odhodlán dorazit na klíčový říjnový summit Evropské rady za situace, kdy nebude mít ohledně podoby brexitu svázané ruce. Jeho oponenti by se mohli pokusit nabourat jeho plány i v říjnu, opět na to ale budou mít minimum času. Nová parlamentní schůze začne 14. října takzvaným projevem královny, v němž vláda nastíní své legislativní plány pro nové období. The Times ale uvádějí, že prostor pro opoziční manévr se nejspíše naskytne až v následujícím týdnu po hlasování o zahajovacím projevu.

Opozice může pochopitelně před parlamentní přestávkou i po ní vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, i zde by ji však čekala úskalí. Rebelové z řad vládních konzervativců berou tuto variantu jako krajní, problematické by také bylo případné hledání dočasného premiéra, který by zajistil odklad odchodu z EU. Johnson je navíc připraven po eventuálním vyslovení nedůvěry zůstat v čele vlády a místo rezignace vypsat předčasné volby na termín po 31. říjnu, dodávají The Times.

Podle komentátorů se britský ministerský předseda svými kroky snaží vzkázat na druhou stranu Lamanšského průlivu, že parlament jeho brexitové plány nemůže překazit a že jedinou cestou ke "spořádanému" brexitu je splnění jeho požadavku na úpravu stávající "rozvodové" dohody.

"Tohle je největší parlamentní střet od anglické občanské války (1642-1651)," citoval BuzzFeed News nejmenovaný vládní zdroj. "Rozhodne to, kdo bude chytřejší: (premiérovi poradci) Dom (Cummings) a Nikki (da Costaová) nebo John Bercow a (lídr konzervativních rebelů) Dominic Grieve," dodala tato osoba.