Conte vyzval k investici do severní Afriky. "Musíme jednat"

Evropská unie musí v otázce migrace jednat, pokud nechce další kauzu Diciotti. S odkazem na loď s běženci, s níž se nedávno Itálie snažila přimět EU k pomoci s přílivem migrantů, to v úterý řekl italský premiér Giuseppe Conte. Po setkání s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem v Římě Conte vyzval EU k investicím do severní Afriky a k revizi mandátu evropské středomořské mise Sophia, uvedla agentura ANSA.

"Pokud nechceme další kauzu Diciotti, potřebujeme evropskou odpověď," připomněl Conte případ z minulého měsíce. Italský ministr vnitra Matteo Salvini loď Diciotti zprvu odmítal vpustit do italského přístavu a pak zakázal vylodění migrantů, dokud ostatní země unie neslíbí, že s nimi Itálii pomohou. Pomoc nabídlo jen Irsko a kandidát na vstup do EU Albánie. Nakonec přijala migranty italská katolická církev.

Conte po setkání s Kurzem před novináři také řekl, že mandát jakékoli evropské mise ve Středomoří, ať už mise Sophia, či unijní agentury na ochranu vnějších hranic Frontex, je třeba "co nejdříve prozkoumat v souladu se závěry červnového summitu EU". Na něm se země unie shodly, že je třeba podpořit Frontex více zdroji i posíleným mandátem tak, aby mohla účinněji chránit vnější hranice unie, včetně zajištění návratů těch, kdo na pobyt v EU nemají nárok.

Italský premiér také zdůraznil, že jsou nutné větší unijní investice do severní Afriky. Odtud připlouvají do Evropy migranti z Afriky a Blízkého východu a loni se s největším náporem potýkala právě Itálie, jejíž nová vláda letos zahájila přísnou protimigrační politiku. Letos zaznamenalo ze zemí EU největší příliv migrantů z Afriky Španělsko (38 850), také do Řecka už letos připlulo více migrantů než do Itálie.

Rakouský kancléř po setkání s Contem podle agentury ANSA pochválil Itálii za snížení přílivu migrantů do Evropy v letošním roce. Dodal ale, že je třeba hledat evropské řešení a mimo jiné zlepšit ostrahu vnějších hranic EU posílením agentury Frontex.

"Rakousko je velmi spokojené s tím, jak Itálie snížila příliv migrantů, ale nyní potřebujeme najít evropské řešení," uvedl Kurz. Rakousko podporuje návrh Evropské komise na zvýšení počtu zaměstnanců agentury Frontex do roku 2020 na 10 tisíc a kancléř Kurz nyní objíždí evropské metropole s cílem získat pro tuto myšlenku i další země EU.

Kurz, jehož země v tomto pololetí předsedá EU, objíždí některé evropské země před neformálním unijním summitem, který se koná ve středu a ve čtvrtek v Salcburku. Už v neděli se sešel v Berlíně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, v pondělí jednal v Paříži s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.