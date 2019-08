Corbyn: Brexit bez dohody by vydal Británii napospas Trumpovi

Brexit bez dohody by vydal Británii na milost americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. V příspěvku, který zveřejnil britský server Independent, to napsal lídr opoziční Labouristické strany Jeremy Corbyn. V článku Corbyn slíbil, že udělá maximum, aby zabránil neřízenému odchodu Británie z Evropské unie. V úterý odpoledne se hodlá šéf labouristů o strategii proti brexitu bez dohody radit se zástupci dalších opozičních stran.

"Uděláme vše, co bude nutné, abychom zastavili katastrofální brexit bez dohody, pro který nemá tato vláda žádný mandát," napsal Corbyn. "Náš premiér se vtírá do Trumpovy přízně, protože brexit bez dohody je ve skutečnosti brexit s Trumpovou dohodou," dodal lídr opozice. Spojenectví prezidenta USA s britským premiérem Borisem Johnsonem, které se projevilo mimo jiné na summitu skupiny G7 v jihofrancouzském Biarritzu, označil Corbyn za "obrovské nebezpečí pro naši planetu".

Případný odchod Británie z EU bez dohody by podle Corbyna zemi vydal napospas nejen Trumpovi, ale i "velkým americkým korporacím, které se jen třesou, aby se zakously do naší NHS (státní zdravotní služby), aby zazvonily umíráčkem našemu ocelářskému průmyslu, aby nás připravily o naše standardy v potravinářství a v ochraně zvířat". Chaos po brexitu bez dohody by podle něj byl "zlatým dolem" pro spekulanty s librou. Brexit bez dohody by byl "brexitem bankéřů", dodal v článku na serveru Independent lídr opozičních labouristů.

Boj proti brexitu bez dohody není bojem mezi těmi, kdo z EU odejít chtějí, a těmi, kdo chtějí v bloku zůstat. "Je to bitva mnoha proti těm několika málo, kdo zneužili výsledku referenda, aby přesunuli ještě více moci a bohatství na vrchol," napsal Corbyn.

Labouristé podle Corbyna chtějí, aby o osudu země opět rozhodli její obyvatelé, a to buď v referendu, které by se týkalo varianty brexitu bez dohody, nebo v parlamentních volbách.

O těchto i jiných možnostech dalšího postupu se má Corbyn radit se zástupci dalších opozičních stran - Skotské národní strany, Liberálních demokratů, Změny pro Spojené království, velšské Plaid Cymru a zelených.

Vůdce labouristů už dříve oznámil, že by chtěl po začátku schůze parlamentu 3. září vyvolat hlasování o nedůvěře vládě a zformovat dočasný kabinet, který by vyjednal s Bruselem další odklad brexitu a přivedl zemi k předčasným volbám.

Například předsedkyně proevropských Liberálních demokratů Jo Swinsonová ale v pondělí řekla, že Corbyn hlasování o nedůvěře sám ohrožuje, když trvá na tom, aby byl předsedou prozatímní vlády právě on.

Premiér Johnson slíbil, že vyvede Británii z EU 31. října, ať už s dohodou či bez ní. Na odvrácení případného neřízeného brexitu má tak opozice 65 dní.