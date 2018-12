Corbyn brexit nezatracuje, ale chtěl by vyjednat lepší podmínky

Šéf britských labouristů Jeremy Corbyn by v případě vítězství ve volbách nezavrhl brexit, ale snažil by se vyjednat lepší podmínky odchodu Spojeného království z Evropské unie. Řekl to v rozhovoru pro sobotní list Guardian. Dostal by se tak do rozporu se stoupenci jeho strany, kteří žádají druhé referendum.

Corbynova strana je ohledně brexitu hluboce rozdělena stejně jako celá Británie, poznamenává v této souvislosti agentura Reuters. Zatímco někteří poslanci labouristů volají po druhém hlasování, jiní zastupují volební okrsky, kde je odpor proti sjednocené Evropě největší.

Sám Corbyn nemá pro Evropskou unii velké pochopení a podporovat druhé referendum nechce. "Musíte se vrátit zpátky a jednat, pak se uvidí, jaký bude časový plán," prohlásil šéf labouristů v odpovědi na dotaz, jaký by byl postup po případném vítězství jeho strany v mimořádných parlamentních volbách.

Rozhodnutí o referendu je podle Corbyna záležitostí strany. "Můj návrh v této chvíli je pokračovat (v brexitu) dál a snažit se dojednat s EU celní unii, abychom mohli být řádnými obchodními partnery," řekl Guardianu.

Británii čekají parlamentní volby v roce 2022, ale pokud premiérka Theresa Mayová neprosadí dohodu s Bruselem v parlamentu, mohou být vypsány i mimořádné volby.