Covidový pas bude bez přeočkování platit devět měsíců, navrhla Evropská komise

Země Evropské unie by měly v rámci covidových certifikátů uznávat plné očkování po dobu devíti měsíců. Vyplývá to z návrhu, který ve čtvrtek zveřejnila Evropská komise. Certifikáty mají být nadále k dispozici nejen lidem očkovaným či po prodělané nemoci covid-19, ale také po negativním testu. Státy by nově měly posuzovat lidi přijíždějící ze zahraničí právě podle jejich covidových pasů, spíše než podle nákazy v místě jejich původu.

Unijní země začaly v posledních týdnech v reakci na nový nárůst počtu nakažených koronavirem doporučovat svým občanům posilující dávku vakcíny. Ministři členských států unie se tento týden shodli, že by další dávkou vakcíny měla být podmíněna platnost covidových pasů, které umožňují lidem cestovat přes hranice i v čase pandemických omezení.

Na dobu platnosti očkování však země neměly jednotný pohled, a komise ve čtvrtek proto navrhla devět měsíců. To pro většinu lidí očkovaných v letošním roce znamená, že před další letní dovolenou v zahraničí se budou muset nechat přeočkovat.

Některé státy včetně Česka přestávaly uznávat testy jako kritérium rovnocenné očkování či prodělané nemoci, komise je však chce v rámci unijních certifikátů zachovat.