Čtvrtina nájemních bytů v Anglii podle studie neplní nároky na důstojné bydlení

Téměř čtvrtina bytů v Anglii, které majitelé využívají k tržnímu pronájmu, nesplňuje nároky na důstojné bydlení a v průměru je v horším stavu než byty poskytované k sociálnímu bydlení. Podle deníku The Guardian to vyplývá z vládou zadaného průzkumu. Do kategorie nedůstojného bydlení se dostaly byty, které mohou představovat riziko pro zdraví nájemníků, mají špatnou izolaci nebo jsou zchátralé a s nedostatečným zařízením.

Podle vládní studie zveřejněné ve čtvrtek nesplnilo v letech 2021 až 2022 standardy důstojného bydlení 23 procent bytů využívaných k tržnímu pronájmu. Mezi byty, které využíval k bydlení sám vlastník, přitom takových bylo 13 procent a mezi sociálními byty dokonce jen deset procent. Výsledky studie podle listu The Guardian poukazují na nechvalný stav soukromého nájemního bydlení.

Asi 11 procent soukromě pronajímaných bytů mělo problémy s vlhkostí. U bytů obývaných vlastníkem přitom taková byla jen dvě procenta a u sociálního bydlení čtyři procenta bytů. Alicia Kennedyová, ředitelka projektu Generation Rent, který se zabývá ochranou nájemníků, podotkla, že kvůli vyhlídce rostoucích nákladů na vytápění během zimy hrozí, že ještě více lidí než dosud bude mít kvůli plísním v bytě zdravotní problémy.

"Nutně potřebujeme zákon o reformě nájemního bydlení, aby se zvedly minimální standardy ohledně toho, co může nájemník od svého domova očekávat," uvedla Kennedyová. "Pokud to vláda s vymýcením vlhkosti a plísně myslí vážně, musí nájemníkům poskytnout lepší právní podporu, aby se mohli bránit vůči pronajímatelům, kteří na to nedbají," zdůraznila.

Lidé, kteří bydlí v tržně pronajímaném bytě, se také častěji potýkají s energetickou náročností než ti, kteří jsou ve vlastním nebo v sociálním bytě. Obyvatelé tržně pronajímaných bytů také oproti ostatním skupinám vydávají za bydlení největší část svých příjmů - v průměru 38 procent. Lidé, kteří splácejí hypotéku na byt či dům, přitom na ni v průměru vydávají 22 procent příjmů.