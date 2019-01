Čtyři roky od teroru v Charlie Hebdo, Francie vzpomínala

Francie si připomněla čtyři roky od teroristických útoků na redakci satirického týdeníku Charlie Hebdo a obchod s košer potravinami, při kterých zahynulo sedmnáct lidí. Na místa tragédií na východě Paříže se obětem přišli poklonit ministr vnitra Christophe Castaner či pařížská starostka Anne Hidalgová. Prezident Emmanuel Macron na twitteru napsal, že svoboda projevu, proti které útočníci bojovali, je silnější než kdy dřív.

"Ti, kteří před čtyřmi lety zbaběle zaútočili na Charlie Hebdo, bojovali proti svobodě projevu a tedy i proti republice. Republika je pořád tu a svoboda projevu je silnější než kdy dřív. Nezapomeneme na ty, kteří za to zaplatili svým životem," napsal dnes na twitteru prezident Macron.

Ceux qui se sont lâchement attaqués à Charlie Hebdo, il y a 4 ans déjà, combattaient la liberté d’expression et donc la République.

La République est toujours là, et la liberté d’expression plus forte que jamais.

Nous n’oublions pas ceux qui ont payé cela de leur vie.