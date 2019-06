Dal bezdomovci sušenky naplněné pastou, musí mu zaplatit půl milionu

Španělský youtuber Kanghua Ren byl podmíněně odsouzen na 15 měsíců do vězení za to, že si vystřelil z bezdomovce, kterému nabídl sušenky Oreo, v nichž byla místo mléčné náplně zubní pasta. Bezdomovci navíc musí vyplatit 20 tisíc eur (asi 515 tisíc korun) jako odškodné za způsobené morální škody. Zprávu přinesl britský server The Guardian.

Před dvěma lety přijal Kanghua Ren, na internetu známý pod přezdívkou ReSet, výzvu spočívající v napálení bezdomovce. Na YouTube nahrál video, na němž připravuje speciální Oreo sušenky, které naplnil zubní pastou.

Později našel v ulicích Barcelony rumunského bezdomovce, kterému sušenky s přiloženými 20 eury nabídl. Na videu pak zachytil, jak muž sušenky snědl a později zvracel. Výstřelek z bezdomovce se mu ale vymstil.

Na sociálních sítích to mnohé lidi pobouřilo, po několika dnech tedy youtuber video odstranil. Dokonce vyhledal zmíněného bezdomovce a jeho dceři zaplatil 300 eur (asi 7720 korun) za to, aby proti němu nepodnikla právní kroky.

Případ se ale nakonec k soudu stejně dostal a Ren byl odsouzen k 15 měsícům ve vazbě. Má štěstí, že jde o jeho první kriminální čin: trest odnětí svobody kratší než dva roky je totiž pro něj podle zákona ve Španělsku podmíněný. Bezdomovci musí nicméně zaplatit odškodné a po následujících pět let nesmí mít žádný účet na sociálních sítích.

Nešlo o první podobný případ

Soudkyně Rosa Aragonésová k odsouzení poznamenala, že nešlo o ojedinělý případ a že ReSet měl dlouhodobé sklony ke krutému chování vůči zranitelným obětem. Uznala ho proto vinným z porušení morální integrity člověka.

"Možná jsem zašel moc daleko, ale podívejte se na to ze světlé stránky: pomohlo mu to vyčistit si zuby. Myslím, že si je nečistil od té doby, co zůstal na ulici," komentoval na videonahrávce 21letý Ren, který měl na svém kanálu YouTube přes milion sledujících. U soudu přiznal, že dělá kontroverzní věci, aby svojí show zaujal sledující. "Lidé mají rádi špatné věci," prohlásil.