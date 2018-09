Dalajlama: Evropa patří Evropanům. Uprchlíci by se měli vrátit domů

Na konferenci ve švédském městě Malmö, které je domovem mnoha přistěhovalců, promluvil ve středu tibetský duchovní vůdce dalajlama. Jeho projev se týkal migrace a řešení této problematiky. Zprávu uvedl portál France 24.

Dalajlama prohlásil, že Evropa je morálně zodpovědná a měla by pomoci uprchlíkům, kteří skutečně čelí životu nebezpečným situacím, měla by s nimi soucítit. ,,Přijmout je, pomoci jim a nabídnout jim vzdělání." Na druhou stranu však migranty vyzval, aby se poté vrátili zpět do svých rodišť a pomohli je znovu budovat. "Myslím, že Evropa patří Evropanům, uprchlíkům by se mělo jasně říci, že se nakonec musejí vrátit domů." Dále uvedl, že by jim evropské státy měly s jejich návratem do vlasti pomoci.

Tibetský duchovní vůdce ve Švédsku vystoupil jen několik dní po volbách. Na třetím místě se umístila populistická strana Švédští demokraté, kteří kampaň založili na protiimigrační politice. Na prvních dvou místech skončili Sociální demokraté premiéra země Stefana Löfvena a Umírnění, tedy dvě strany, které v době migrantské krize v roce 2015 přijaly největší počet uprchlíků na osobu. Ve Švédsku s deseti miliony obyvatel to bylo celkem 163 tisíc migrantů.

Dalajlama sám je také uprchlík. Z rodného Tibetu v době nepokojů v 50. letech uprchl do Indie, kde pobývá dodnes. Má po celém světě mnoho podporovatelů, je považován za vizionáře a často je srovnáván s Mahátmou Gándhím nebo Martinem Lutherem Kingem.