"Vesty" v Paříži zapálily banky, došlo i na rabování

Demonstranti z řad protivládního hnutí žlutých vest v sobotu v centru Paříže zapálili banku a rabovali obchody i restaurace. Policisté proti nim nasadili slzný plyn a vodní děla. Mezi manifestanty v metropoli se vmísilo kolem 1500 radikálů, kteří "přišli jen rozbíjet", řekl francouzský ministr vnitra Christophe Castaner. Policie do poledne zadržela osm desítek demonstrujících. Žluté vesty manifestují svou nespokojenost zejména s hospodářskou politikou současné vlády od poloviny listopadu už 18. sobotu.

Tisíce příslušníků hnutí žlutých vest se dnes dopoledne shromáždily v okolí bulváru Champs-Elysées. Kolem desáté hodiny propukly první střety s pořádkovými silami. Demonstranti se podle fotografií zveřejněných médii pokusili napadnout policejní dodávku, vršili barikády a na policisty házeli dlažební kostky.

Později zde demonstranti vyrabovali obchody - například Hugo Boss, Lacoste a Nespresso a zapálili pobočku banky Banque Tarneaud. Na bulváru vyhořely i dva nové stánky. Demonstranti také překonali ochranné bednění luxusní restaurace Le Fouquet's, její velká okna rozbili a někteří z nich se před spouští na počátku odpoledne fotografovali.

Dnešních protestů se v metropoli ve srovnání s minulým týdnem účastní o poznání méně lidí, konstatoval ministr vnitra. "Ale mezi těchto 8000 (lidí) se vmísilo přes 1500 krajně agresivních jedinců, kteří přišli jen rozbíjet a útočit" řekl Castaner.

Žluté vesty prezentovaly 18. sobotu protestu s předstihem jako akci zásadního významu. Účast na manifestacích od prosince obecně klesá a podle agentury AFP tím chtěli "oživit mobilizaci". V pátek se navíc uzavřela celonárodní debata o směřování země, kterou vláda vyhlásila právě v reakci na protesty žlutých vest.

Další protestní akce žlutých vest se dnes čekají mimo jiní v Bordeaux, Lyonu a Montpellier, napsala agentura AFP.

Minulý týden svou nespokojenost po celé Francii projevilo 28 600 lidí, tedy desetkrát méně než v prvním kole protivládních protestů v polovině listopadu.

