Další otrava novičokem. Britové tlačí na Rusko, ať řekne víc

Británie zvažuje, jakou zvolí reakci po středečním zjištění, že se na jejím území objevil nový případ otravy vojenským jedem novičok. Proti prvnímu případu z letošního března, kdy byl zasažen dvojí agent Sergej Skripal a jeho dcera a v němž Londýn hovoří o útoku nařízeném z Moskvy, to nyní podle britských médií vypadá, že tentokrát šlo o nešťastnou náhodu.

Britský ministr vnitra Sajid Javid v parlamentu řekl, že vláda se kvůli kauze s nervově paralytickou látkou poradí se svými zahraničními partnery o možné reakci vůči Rusku. "Nechceme dělat ukvapené závěry, ale pokud se prokáže, že ruský stát je zodpovědný i za tento incident, pak samozřejmě zvážíme další postup," řekl poslancům Javid. Rusko podle něj musí "vysvětlit, co se přesně stalo".

Britský pár - 45letý Charlie Rowley a 44letá Dawn Sturgessová - byl nalezen v sobotu v bezvědomí v domě ve městě Amesbury. To leží nedaleko Salisbury, kde byli 4. března objeveni otrávení bývalý ruský dvojí agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija. Oba otravu přežili.

Nové oběti se ale podle televize Sky News podle všeho přiotrávily nešťastnou náhodou a nebyly terčem vražedného útoku. Látkou zřejmě nebyly ani zasaženy nikde z míst, které byly zkoumány a dezinfikovány během vyšetřování případu Skripalových. Šéf anglické zdravotnické služby vyzval obyvatele, "aby se nedotýkali cizích předmětů".

Expert na chemické zbraně Ralf Trapp řekl, že proti Skripalovým byla použita vysoce čistá látka pocházející z laboratoře, která proto může být účinná i několik let. Rowley a Sturgessová mohli nevědomky přijít do kontaktu s věcí, v níž byl novičok přepravován.

Náměstek britské ministryně vnitra pro bezpečnost Ben Wallace vyzval Rusko, aby poskytlo detailní informace k březnovému útoku. Předseda branného výboru ruského parlamentu Vladimir Šamalov řekl, že Britové by měli při vyšetřování nového případu otravy nervově paralytickou látkou požádat o pomoc ruské odborníky.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že úřadu prezidenta není nic známo o výzvách britské vlády v souvislosti s nynějším incidentem v Amesbury. Připomněl také, že Británie odmítla dřívější nabídku Ruska pomoci při vyšetřování březnové otravy bývalého agenta Skripala a jeho dcery. Tehdy byla použita stejná látka.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová vyzvala britskou vládu, aby "přestala intrikovat" a pouštět se do "špinavých her". Rovněž ji vyzvala, aby se Rusku omluvila za všechno, co mu způsobila, a i mezinárodnímu společenství.