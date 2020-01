Další rána pro Británii? Big Ben možná nezazvoní

Už je skoro jisté, že Velká Británie z Evropské unie odejde s posledním lednovým dnem. Proto nejhorlivější zastánci brexitu doufají, že to bude s velkou parádou. Rozluku by mělo doprovodit odbíjení nejznámějšího britského zvonu Big Benu, ale jestli tomu tak bude, stále není jasné.

Britští poslanci v čele s horlivým zastáncem brexitu Markem Francoisem již před Vánocemi doufali, že odbíjení Big Benu doprovodí odchod Británie z Evropské unie. Více než pět desítek poslanců předložilo návrh Dolní sněmovně, aby se zvon rozezněl 31. ledna ve 23.00 místního času (o půlnoci středoevropského času). Dodatek byl ale minulý týden sněmovnou zamítnut. Přesto tvrdí zastánci brexitu svůj boj nevzdávají, podporu našli i v premiérovi Borisu Johnsonovi.

Odbíjení komplikuje, že se ikonická stavba Londýna stále ještě rekonstruuje. A mluvčí Dolní sněmovny prohlásil, že obnovení provozu bude stát až 500 tisíc liber (15 milionů korun). Důvodem, proč by bylo uvedení do provozu tak drahé, je, že se část zvonice odmontovala a bylo by nutné ji navrátit zpátky. Mark Francois poznamenal v rozhovoru pro BBC, že se úředníci málo snaží, a připomněl, že zvon již jednou mimořádně zazvonil: v roce 2018 hodiny odbíjely na oslavu sto let konce první světové války.

Aféra je daleko složitější, než se na první pohled může zdát. Ve skutečnosti jde spíše o to, jestli se odchod z EU má vůbec slavit, než o Big Ben samý. Podle zastánců brexitu by zvonění znamenalo symbolický akt, kdy Británie znovu získá svou "nezávislost" po 47 letech strávených v Unii. Iniciativu naopak nepodporuje londýnský starosta Sadiq Khan - podle něho je půl milionu britských liber obrovská suma, která by se mohla utratit například za boj se zločinností.

Sám premiér v rozhovoru pro BBC uvedl, že by na financování odzvonění brexitu mohla přispět i veřejnost. Mluvčí Johnsona oznámil, že přestože zatím neexistuje žádný vládní fond, na který by lidé mohli přispívat, vláda podpoří jakoukoli iniciativu občanů, kteří budou chtít, aby se Big Ben rozezněl.

"The bongs cost £500,000… but we’re working up a plan so that people can bung a bob for a Big Ben bong”



Boris Johnson says "we need to restore the clapper, in order to bong Big Ben on Brexit night, and that is expensive”#BBCBreakfast https://t.co/4A3CjflbN3 pic.twitter.com/0BXiu1DYkp