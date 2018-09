"Další špatná noc pro EU!" Krajní pravice o posílení nacionalistů ve Švédsku

Představitelé krajně pravicových stran v Evropě přivítali posílení pozice protiimigrační a euroskeptické strany Švédští demokraté v nedělních parlamentních volbách ve Švédsku. Zástupci tradičních evropských politických uskupení zatím na výsledky hlasování ve Švédsku nereagovali a pravděpodobně čekají na oficiální konečné výsledky. Ty budou zveřejněny nejdříve ve středu.

Švédští demokraté získali podle předběžných výsledků 17,6 procenta hlasů, čímž si výrazně polepšili oproti minulým volbám, kdy si připsali necelých 13 procent hlasů. Nezískali ale podporu pětiny či více voličů, jak jim předpovídaly předvolební průzkumy.

"Švédsko, které vyznávalo multikulturalismus a levicový model, se po letech divoké imigrace konečně rozhodlo pro změnu. Teď dokonce i tam (ve Švédsku) odmítají Evropu byrokratů, nelegální imigraci a islámský extremismus," napsal na Twitteru italský ministr vnitra Matteo Salvini, který stojí v čele vládní italské protiimigrační strany Liga.

La #Svezia patria del multiculturalismo e modello della sinistra, dopo anni di immigrazione selvaggia ha deciso finalmente di cambiare. Ora anche lì con Jimmie #Åkesson dicono no a questa Europa di burocrati e speculatori, no ai clandestini, no all’estremismo islamico.#val2018 pic.twitter.com/OR9pNpbkY4