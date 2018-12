Další výbuch v Aténách. Exploze před chrámem zranila policistu

Před pravoslavným chrámem svatého Dionýsa v centru řecké metropole Atén ve čtvrtek ráno explodovalo výbušné zařízení. Při incidentu byl zraněn jeden policista, jehož převezli do nemocnice. S odvoláním na řeckou státní televizní stanici ERT o tom napsala agentura Reuters.

Incident se stal před chrámem v městské části Kolonaki okolo 7.00 místního času (6.00 SEČ). Podle agentury AP policie byla na místo přivolána, aby prošetřila podezřelý balíček. Bezpečnostní složky okolí chrámu uzavřely.

"Výbuch nebyl silný, policista utrpěl zranění v obličeji a na rukou," řekl agentuře Reuters policejní příslušník pod podmínkou anonymity.

Řecké úřady jsou v pohotovosti od 17. prosince, kdy podomácku vyrobená bomba explodovala u budovy soukromé rozhlasové a televizní stanice Skai v Aténách. Výbuch způsobil značné materiální škody, incident se ale obešel bez zraněných.

