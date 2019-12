Další výzva k přerozdělení uprchlíků

Evropská komise by měla přijít se systémem přerozdělování uprchlíků z přetížených táborů v Řecku do členských států Evropské unie. Uvedla to podle agentury DPA zmocněnkyně německé vlády pro lidská práva a humanitární záležitosti Bärbel Koflerová. Podle ní by se členské státy měly rovněž postarat o tisíce dětí a nezletilých bez doprovodu, kteří v Řecku momentálně přebývají.

"Nesmíme v tom nechat Řecko samotné. Nová Evropská komise musí rychle podniknout kroky ke spravedlivému přerozdělení běženců do států EU," řekla politička vládní sociální demokracie (SPD) v rozhovoru vysílaném v noci na dnešek v rádiu RND. "Žádoucí by byl také nový program ochrany pro nezletilé uprchlíky bez doprovodu," dodala.

V řeckých uprchlických táborech podle DPA přebývají v současnosti desetitisíce lidí, z nichž část v krajně špatných humanitárních podmínkách. Mezi nimi je 4000 dětí a mladistvých, kteří do Evropy dorazili bez rodičů. Zmocněnci pro cizince osmi spolkových zemí začátkem prosince vyzvali ve společném prohlášení německou vládu, aby tyto uprchlíky přijala.

"Řecká vláda bije na poplach, počty uprchlíků na ostrovech rostou. Ukazuje se, že katastrofální podmínky v táborech lidi od útěku neodradí," řekla Koflerová.

Unijní země se od vrcholu migrační krize marně snaží shodnout na reformě azylového systému, zatímco řecké a italské úřady se potýkají s tisíci nevyřízených žádostí od migrantů, kteří čekají na rozhodnutí o svém osudu mnohdy i několik let. Německo a Francie přišly v září s návrhem na dobrovolné přebírání migrantů z oblasti centrálního Středomoří, k němuž se ovšem přihlásilo jen několik dalších západoevropských zemí.

S novým návrhem reformy unijního azylového systému za pomoci přerozdělování přišlo Německo koncem listopadu. Migranti by podle představ Berlína po prvotní kontrole na vnější hranici unie byli rozdělováni mezi členské země, které by měly na starosti vyřízení azylových procedur.

Rozdělování migrantů podle povinných kvót setrvale odmítají některé země EU, včetně ČR. Společně s Polskem a Maďarskem čelí Česko žalobě Evropské komise u unijního soudního dvora, že nesplnilo povinnosti plynoucí z právních předpisů Evropské unie, když se do systému přerozdělování uprchlíků odmítlo zapojit.

Řecko začátkem září vyzvalo všechny ministry vnitra EU, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. V případě ČR se jedná o 40 osob. Iniciativa Češi pomáhají uvedla, že má seznam zhruba dvou stovek rodin, které by byly ochotny dětské uprchlíky z řeckých táborů přijmout. Ministr vnitra Jan Hamáček však přijetí dětských uprchlíků odmítl s tím, že řecká strana o nich Česku dosud neposkytla dostatek informací. Premiér Andrej Babiš řekl, že Česko se musí soustředit na to, aby pomáhalo českým dětem.