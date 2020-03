Dalších skoro 400 mrtvých, podle premiéra Sáncheze přijde ničivější vlna

Španělská bilance počtu obětí nemoci COVID-19 narostla o dalších 394 mrtvých na celkových 1720 a opět se tak zvýšila o 30 procent. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na nedělní aktualizované údaje španělského ministerstva zdravotnictví. Počet potvrzených případů za dobu šíření nákazy od soboty vzrostl z 24 926 na 28 572, přibylo jich tedy 3646. Vláda chce údajně prodloužit stav nouze o dalších 15 dní.

Více než 2500 lidí, kteří měli ve Španělsku pozitivní test na koronavirus, už úřady evidují jako uzdravené, dalších skoro 1800 ale v neděli bylo ve vážném stavu v péči lékařů. Podle médií jsou jednotky intenzivní péče v některých nemocnicích zahlcené, především se to týká Madridu a jeho okolí.

Španělsko podle AFP zvyšuje kapacity testování na koronavirus, počet nových pozitivních testů je v neděli nicméně nižší než v sobotu. Přírůstek činí 15 procent původního čísla, zatímco skoro 5000 nových případů z předchozího dne znamenalo 25procentní růst. Oběti ale v posledních dnech přibývají stálým tempem: v pátek se počet mrtvých zvýšil o 30 procent, v sobotu o 32 procent a v neděli znovu o 30 procent.

Španělský premiér Pedro Sánchez v sobotu večer varoval, že nejhorší fázi boje proti COVID-19 má země teprve před sebou. "Ještě jsme nepocítili dopad nejsilnější, nejničivější vlny, která prověří naši materiální a morální odolnost, jakož i charakter celé naší společnosti," řekl předseda vlády.

Sánchez prohlásil, že kabinet pro zmírnění krize udělá vše, co bude třeba. Už minulý víkend kvůli ní vyhlásil 15denní stav nouze, který umožňuje omezovat pohyb lidí či zasahovat do chodu průmyslu a zemědělství. Nyní ho chce podle španělských medií vláda prodloužit o dalších 15 dní, k čemuž už by potřebovala souhlas parlamentu. Tento souhlas má zaručený, píše agentura Reuters, protože podporu uvedenému kurzu už vyjádřilo hlavní opoziční uskupení, tedy Lidová strana (PP).