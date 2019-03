Danajský dar pro Rakousko? Koně věnované Orbánem kulhají

Dva koně, Zalan a Zadar, které maďarský premiér Viktor Orbán daroval rakouskému ministrovi vnitra Herbertovi Kicklovi pro jízdní policii, kulhají. Tuto informaci, která se objevila v rakouských médiích, potvrdil velitel speciálních policejních jednotek Bernhard Treibenreif. Je možné, že kulhající vraníci budou vyměněni za bezproblémové kusy.

Zalana a Zadara prohlédl veterinář a rakouská strana se s Maďary dohodla na tom, že pokud se zotaví a budou chodit tak, jak mají, zůstanou ve službách rakouské policie. Pokud se jejich stav nezmění, poputují zpátky do Maďarska a to Rakušanům dodá náhradní koně. Podle Treibenreifa je vyloučené, že by Zalanovi a Zadarovi hrozilo v Maďarsku utracení, nejdříve by je čekala léčba, pak by byli nasazování na lehčí práce.

Dva pětileté koně plemene Nonius pocházející ze státního hřebčína Mezöhegyes na jihu Maďarska věnoval maďarský konzervativní premiér Orbán ministru Kicklovi z protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ) loni v červenci. Maďarská vláda tehdy uvedla, že se jí "s ohledem na bezpečnostně politickou situaci" v Evropě zamlouvá Kicklův plán vybudovat jízdní policii.