Demonstranti se pokusili zablokovat budovu polského ústavního soudu

Skupina prodemokratických aktivistů se v pondělí podle agentury AP ve Varšavě pokusila zablokovat budovu ústavního soudu. Stalo se tak vpředvečer rozhodování soudců o nadřazenosti polské ústavy nad právem Evropské unie, uvedla AP s tím, že očekávaný nález může mít kritické dopady na vztahy Polska se zbytkem Evropské unie.

Demonstranti před soudní budovou drželi velký transparent s nápisem "Občanské uzavření ústavního soudu". Po odpálení dýmovnic se menší skupina dostala k hlavnímu vchodu, na který hodlala přitlouct prkna, ale nedokázala to, protože policie odvlekla aktivisty pryč, zatímco ostatní skandovali "Toto není soud!".

Demonstrantům se podle televize TVN 24 podařilo uzavřít hlavní bránu řetězem, který ale policisté přestřihli. Pětici demonstrantů, kterým se podařilo vstoupit do budovy, vynesli policisté ven.

Ústavní soud má v úterý rozhodnout, zda má přednost polská ústava, anebo právo EU. Nález má na žádost premiéra Mateusze Morawieckého zaznít uprostřed širšího konfliktu Varšavy s Bruselem kvůli změnám soudního systému v Polsku, které EU pokládá za porušení demokratických norem. Verdikt ústavního soudu se původně čekal již v dubnu, ale byl několikrát odložen.

Aktivisté uvedli, že soud nepovažují za legitimní, a to i proto, že vládnoucí strana dosadila tři členy ústavního soudu krátce po převzetí moci v roce 2015 způsobem, který odporuje zákonům. Aktivisté se nyní obávají, že pokud by soud rozhodl, že polské právo má přednost před právem EU, znamenalo by to další ústup od západních norem.

Polsko bývalo vzorem demokratické transformace po čtvrt století po pádu komunismu v roce 1989. Organizace na ochranu lidských práv tvrdí, že za současného kabinetu došlo ke zvratu, protože vládní strana posiluje svou kontrolu nad soudnictvím a médii, omezují se práva žen týkající se těhotenství a zaznívá drsná rétorika namířená proti sexuálním menšinám. Vládnoucí strana ubezpečuje, že změny v soudnictví mají potírat korupci soudců a zefektivnit soudní systém. Ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro nedávno označil kritiku z EU za "hybridní válku" proti Polsku.

Účastníci pondělní demonstrace zveřejnili dlouhý manifest vysvětlující jejich akci. "Bezohledné, drzé a naprosto beztrestné prosazování úzkých stranických zájmů vládnoucími populisty a antidemokraty, kteří to cynicky vydávají za boj za obecné zájmy, z Polska za šest let udělalo geopolitického vyvrhele," praví se v prohlášení.