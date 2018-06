Denně čelíme agresivitě Ruska! stěžuje si Rumunsko

Rumunsko prakticky každý den čelí agresivnímu chování Ruska v oblasti Černého moře a odráží vlny kybernetických útoků a politické vměšování. V pondělí to prohlásil rumunský ministr obrany Mihai Fiori.

"Myslím, že není jediného dne bez nějaké ´výzvy´ ze strany Ruska v rumunském vzdušném prostoru nebo v teritoriálních vodách," řekl ministr. Ale rumunská vláda se podle něj snaží tomu zabraňovat, "co nejvíc to jde a co nejúčinněji".

Rumunsko, které patřívalo do východního komunistického bloku vedeného Sovětským svazem, má nyní na svém území velkou americkou vojenskou základnu a trvale zastává více proamerické postoje než sousední státy. To vedlo k ochlazení vztahů s Ruskem, které se podle Fioriho po anektování Krymu v roce 2014 stalo sousedem Rumunska.

"Rusko na Krymském poloostrově zvyšuje svou vojenskou přítomnost prakticky každý den. Mluvíme o nových kapacitách námořních sil, o nových fregatách, o nových ponorkách," řekl Fiori. V této souvislosti poznamenal, že Rumunsko letos hodlá zvýšit výdaje na obranu z 1,81 procenta hrubého domácího produktu na dvě procenta a "demonstrovat tak, že je pilířem stability a bezpečnosti".