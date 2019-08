Deportovaný dealer vzal policistům roha v bezcelním prostoru

V kyjevském letišti Borispol záhadně zmizel zakladatel rozsáhlé distribuční sítě marihuany Amos Dov Silver, kterého chtěly ukrajinské úřady z rozhodnutí soudu vydat Izraeli k potrestání. Muž s izraelským a americkým pasem řídil virtuální internetovou síť zvanou Telegrass, kterou podle listu Haarec zlikvidovala izraelská policie. Zadrženo bylo 42 lidí z Izraele, USA, Ukrajiny a Německa.

Podle sdělení kyjevské prokuratury, o níž informuje agentura Unian, byl Silver v Kyjevě zadržen v březnu. Ve čtvrtek ho policejní konvoj dopravil na mezinárodní letiště, kde mu byl odebrán vězeňský elektronický náramek a kde se podrobil pasové kontrole. Pak prý ovšem beze stopy zmizel v bezcelním prostoru.

List Haarec napsal, že izraelská strana chtěla na Ukrajinu vyslat skupinu policistů, kteří by Silvera do Izraele doprovodili. Nestihli prý letadlo, které by je do Kyjeva dopravilo včas. Kyjevská prokuratura podle agentury Unian Silverovo zmizení vyšetřuje a hledá viníky.