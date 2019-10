Děsivé svědectví. Lidé v synagoze čekali, zda se dveře otevřou

Těžko představitelnou hrůzu dnes prožívali lidé, kteří do synagogy ve východoněmeckém Halle přišli slavit nejdůležitější židovský svátek Jom kipur (Den smíření). Dlouhé minuty se k nim dobýval nejméně jeden ozbrojenec, a to za pomoci zbraně i výbušnin. Magazínu Spiegel to řekl předseda místní židovské obce Max Privorozki, který vše sledoval přes bezpečnostní kameru synagogy.

"Pachatel do dveří několikrát vystřelil a hodil vícero Molotovových koktejlů, dělbuchů nebo granátů, aby se dostal dovnitř. Ale dveře zůstaly zavřené, bůh nás chránil. Celé to trvalo možná pět až deset minut," uvedl Privorozki, podle něhož bylo v té době v synagoze až 80 lidí. "Před dveřmi jsme se zabarikádovali a čekali na policii," vylíčil pak listu Stuttgarter Zeitung.

Útočník, který měl na hlavě ocelovou přilbu, podle něj vypadal jako z nějaké speciální jednotky. Pachatel se podle Privorozkiho pokusil proniknout i na židovský hřbitov, do jehož brány také střílel. U synagogy zastřelil jednu ženu, která šla zřejmě náhodou kolem.

Židé schovaní v náboženské stavbě se ven dostali za doprovodu speciálních jednotek až v podvečer. Policie si předtím musela poradit s výbušninami, které zřejmě pachatel sám vyrobil a položil ke dveřím.

Na útok na synagogu reagovala pobouřeně řada německých politiků. "Že se na Jom kipur střílí na synagogu, nás zasahuje do srdce. Všichni v naší zemi se musíme postavit antisemitismu," napsal na twitteru například ministr zahraničí Heiko Maas.