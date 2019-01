Diplomat: Německo by i nadále mělo úzce spolupracovat s Británií

Ať už Británie opustí Evropskou unii jakýmkoliv způsobem, měla by sedmadvacítka usilovat o co nejužší budoucí spolupráci s Londýnem v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky, jinak výrazně utrpí její postavení, je přesvědčen dlouholetý německý diplomat a šéf mnichovské bezpečnostní konference Wolfgang Ischinger. Řekl to zahraničním novinářům v Berlíně.

"Měli bychom si rozmyslet, co pro nás bude po brexitu dobré. Po brexitu pro nás bude dobré, když si vytvoříme co nejharmoničtější a co nejužší vztah s Británií ve všech zahraničněpolitických, bezpečnostních a obranných aktivitách," poznamenal Ischinger s odkazem na silné postavení Británie na mezinárodní scéně, její stálé místo v Radě bezpečnosti OSN i fakt, že má vedle Francie jako jediná evropská země atomové zbraně.

"Považoval bych za výhodu, kdyby se schůzek ministrů zahraničí nadále účastnil britský zástupce. Nemohl by samozřejmě hlasovat, kdyby došlo na hlasování, ale britské know-how týkající se zahraničněpolitických otázek... by tam bylo," uvedl o jedné z možností.

Londýn by podle něj každopádně i do budoucna měl hrát zvláštní roli. "Britové nás potřebují více, než my potřebujeme je. Ale my potřebujeme Británii, když chceme mít respektovanou zahraniční, bezpečnostní a obranou politiku," míní Ischinger.

Zásadním problémem takovýchto úvah je však podle něj to, že o nich není s Británií možné pořádně diskutovat, dokud se nevyjasní otázky týkající se jejího vystoupení z bloku. V nich přitom ani nyní zbylé země EU ještě pořádně nevědí, co vlastně Londýn chce.