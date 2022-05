Do Rakouska lze z celého světa cestovat bez omezení, může se to ale opět změnit

Do Rakouska je od pondělka možné přicestovat z celého světa bez jakýchkoliv koronavirových omezení. Od půlnoci už nikdo nemusí při vstupu do země prokazovat, že splňuje pravidlo 3G, tedy dokončené očkování, negativní test nebo prodělanou nemoc.

Turisté, lidé, kteří se vracejí z cest, a další návštěvníci z celého světa mohou poprvé od začátku pandemie covidu-19 do Rakouska opět vstoupit bez podmínek souvisejících s pandemií, uvedla agentura APA s poukazem na příslušné nařízení ministerstva zdravotnictví.

Dosavadní pravidla pro vstup do země sice zůstávají oficiálně v platnosti, ale aktuálně není žádná země na seznamu států s velmi vysokým epidemickým rizikem. Pokud by se někde vyskytla nová virová varianta, mohlo by Rakousko pro určité země opět rychle znovu zavést povinnost testování, registrace a karantény, píše APA.

Zrušení povinnosti 3G potěšilo vzhledem k nadcházející turistické sezoně odvětví cestovního ruchu i vídeňské letiště, které to označilo za "důležitý signál o návratu ke svobodě cestování". Členové představenstva letiště Julian Jäger a Günther Ofner v pondělí poděkovali armádě, pohraniční policii a okresnímu hejtmanství se sídlem ve městě Bruck an der Leitha za jejich "enormní nasazení" při každodenních kontrolách pasažérů přilétajících na letiště v uplynulých dvou letech.

Kromě toho vedení letiště vyzvalo k celoevropskému sjednocení pravidel ohledně nošení respirátorů v letecké dopravě. V pondělí byla oficiálně zrušena všeobecná roušková povinnost na letištích v EU, ale mnohé unijní státy roušky na svých letištích vyžadují. Mezi nimi jsou Rakousko, Německo, Španělsko, Řecko či Portugalsko.

Jestliže v místě odletu nebo v cílové destinaci platí roušková povinnost ve veřejné dopravě, měla by podle Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) nadále platit i na palubě letadel.