Do ukrajinského parlamentu byl poprvé zvolen poslanec tmavé pleti

Do ukrajinského parlamentu byl v nedělních předčasných volbách poprvé zvolen černošský poslanec, osmadvacetiletý olympionik Žan Beleňuk, který kandidoval za stranu prezidenta Volodymyra Zelenského Sluha národa. Uvedla to stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Sluha národa po sečtení 93 procent hlasů vede s více než 43 procenty hlasů, což by ji podle odhadů listu Ukrajinska pravda mělo zajistit většinu 253 z 450 křesel v novém parlamentu.

Beleňukův africký otec zahynul za občanské války v Rwandě, jeho vychovávala ukrajinská matka v Kyjevu. V roce 2015 vybojoval titul mistra světa v řeckořímském zápase ve váhové kategorii do 85 kilogramů, o rok později na olympijských hrách v Riu získal stříbro. Během kampaně ujišťoval, že se nehodlá sportu zcela vzdát ve prospěch politiky, příští rok by se chtěl zúčastnit olympiády v Tokiu.

V jednom interview se svěřil, že před demonstracemi na kyjevském Majdanu, které vyvrcholily v únoru 2014 krvavým střetem s policií a útěkem tehdejšího prezidenta Viktora Janukovyče do Ruska, a následnou ruskou anexí Krymu, nebyl nijak zvlášť vlastenecky naladěn. "Dříve jsme ale jezdili Krym trénovat, měli jsme tam sportovní základnu, rádi jsme tam také plavali v moři. S Krymem se mi pojí spousta vzpomínek, sportovních i osobních. Vždy jsem ho považoval a považuji za ukrajinský," prohlásil s tím, že jej ruská anexe bolí.

Protestů na Majdanu se osobně nezúčastnil, ale změnám fandil a věřil, že se vše může změnit, než se trpce rozčaroval: "Měsíc či dva po zvolení našeho prezidenta (Petra Porošenka) jsem pochopil, že se nic nezmění a nikdo se k tomu ani nechystá."

Tři čtvrtiny zákonodárců v novém parlamentu jsou podle listu Ukrajinska pravda politickými nováčky. Nově je každý pátý zákonodárce žena. Mezi nimi je i Olha Saladuchová, která v trojskoku získala zlato na mistrovství světa v roce 2011 a o rok později bronz na olympiádě v Londýně. Také kandidovala za Sluhu národa.

