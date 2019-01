Dopis není správná reakce. Žluté vesty stojí proti Macronovi

Zástupci protestního hnutí žlutých vest i opoziční politici kritizují "dopis Francouzům", který v neděli zveřejnil francouzský prezident Emmanuel Macron. Hlava státu v dokumentu vyzvala, aby se lidé zapojili do celonárodní debaty o společenských a hospodářských otázkách, která začne v úterý. Podle kritiků ale dopis není dostatečnou reakcí na sociální pnutí posledních měsíců.

Prezident v dopise vyzval k hojné účasti na celonárodní debatě, jejímž výsledkem by měla být "nová smlouva pro národ". Ke zveřejnění textu Macrona vedla snaha uklidnit situaci po osmi týdnech protestů hnutí žlutých vest, kterému se nelíbí jeho reformní politika. Vláda na demonstrace reagovala řadou ústupků, o podstatných otázkách by podle prezidenta měla ale debatovat celá společnost.

Tématy debaty, která se má odehrávat na místních setkáních po celé zemi, podle prezidentových představ mají být "mimo jiné ekologie, migrace, daně a veřejná správa či demokracie a občanská společnost". Debata má mít poradní charakter a po jejím konci 15. března hodlá Elysejský palác zveřejnit její výsledky. "Pro mě neexistují žádné zakázané otázky," zdůraznil prezident v dopise. Zároveň však upozornil, že "národní debata" není ani referendem, ani volbami.

Krátce po zveřejnění dopisu se na Macrona začala valit kritika z řad opozice i zástupců hnutí žlutých vest, kterých v sobotu vyšlo do ulic v rámci pravidelných demonstrací zhruba 84.000. Například Jeremy Clement z hnutí žlutých vest stanici BFMTV řekl, že dopis se zabývá "jen částí problému" a nezachází dostatečně daleko, aby řešil to, co většinu protestujících trápí především: klesající kupní sílu. Podle další výrazné osobnosti hnutí Jeroma Rodriguese prezident zjevně nepochopil "naléhavost" obav lidí s nízkými příjmy.

Levicoví opoziční politici kritizovali především to, že Macron znovu odmítl zavést takzvanou solidární daň z bohatství (ISF), kterou vláda zrušila na počátku loňského roku a částečně ji nahradila daní z nemovitosti. Krajně levicová strana Nepodrobená Francie národní debatu označila za "kouřovou clonu", krajně pravicová strana Národní sdružení předsedkyně Marine Le Penové za manévr ve snaze "získat čas".

Podle průzkumu, který zveřejnil list Le Figaro, si více než sedmdesát procent Francouzů myslí, že velká debata nepovede k žádným užitečným opatřením. Nedůvěru obyvatel Francie podle francouzského tisku vyvolala i kauza kolem Chantal Jouannové, která na debatu měla na národní úrovni dohlížet. Poté, co vyšlo najevo, jak vysoký dostává státní úřednice plat, Jouannová na svou funkci rezignovala.