Dopravce odškodní pozůstalé po obětech holocaustu. Zaplatí přes miliardu

Nizozemský železniční dopravce se zavázal k odškodnění v celkové výši 45 milionů eur (asi 1,14 miliardy korun). To vyplatí židovským rodinám, jejíž členové zemřeli za druhé světové války v koncentračních táborech, kam je státní dopravce Nederlandse Spoorwegen během války převážel. Společnost tak rozhodla na základě doporučení nezávislé komise. Zprávu přinesl server The Guardian.

Nederlandse Spoorwegen se za svůj podíl na smrti 102 tisíců židů poprvé omluvila v roce 2005. Nyní podle generálního ředitele Rogera van Boxtela nastal čas na to, aby učinila tohle gesto směrem k pozůstalým.

Odškodnění znamená velké vítězství pro 83letého Sala Mullera, jehož rodiče byli převezeni z Amsterdamu do Osvětimi, kde skončili v plynových komorách. Před dvěma lety vydal knihu See You Tonight and Promise to Be a Good Boy, v níž na smutné dětství vzpomíná. Po NS požadoval finanční náhradu za způsobené utrpení. Společnost to nejprve odmítala, když však začal Muller hrozit soudem, změnila názor.

Nacisté tehdy NS zaplatili v přepočtu na dnešní peníze 2,5 milionu eur (asi 63,6 milionu korun) za to, že přes sto tisíc židů dopraví do několika koncentračních táborů v Evropě. Nyní podle přijatého návrhu komise zaplatí každému, kdo válku přežil, 15 tisíc eur (asi 382 tisíc korun). Polovinu částky dostanou vdovy a vdovci, pět tisíc děti obětí.

"Možná bych preferoval, kdyby částky byly vyšší, ale je to hlavně o náplasti na rány, ne o finančním zájmu," komentoval Muller rozhodnutí společnosti s tím, že je s ním z 80 procent spokojený. V roce 2014 se stejný případ odehrál také ve Francii. Zhruba stejnou sumu zaplatil železniční dopravce SNCF pozůstalým po 76 tisících židech, které společnost rovněž převážela do koncentračních táborů.